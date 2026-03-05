內政部估2028年婚育宅達4.2萬戶 租金補貼加碼14萬家庭受惠

內政部今天部務會報安排國土管理署報告「婚育新政策助青年安心成家」，圖為國土署署長蔡長展。（記者李文馨攝）

政府積極推動「婚育宅」政策，內政部長劉世芳今天說，截至2月中旬已有14萬戶婚育家庭享租金補貼加碼額度，內政部將依據立法院三讀通過「住宅法」內容，持續擴大對新婚育兒家庭居住支持及照顧，包括補貼金額加碼、申請資格放寬、增加補助項目與安心入住社宅等，預計至2028年約有4.2萬戶社宅，以及14萬戶租金補貼，共計有18萬戶的婚育家庭可受惠。

內政部今天部務會報安排國土管理署報告「婚育新政策助青年安心成家」。國土署長蔡長展說，中央持續釋出婚育宅，去年已提供1022戶，今年會依照社會住宅完工進度，在新北市、苗栗縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、南投縣、花蓮縣及台東縣等9個縣市釋出其中20％作為婚育宅，提供至少1000戶，保障婚育家庭優先入住。

蔡長展指出，配合「住宅法」修正，放寬婚育家庭定義，涵蓋新婚2年內家庭及育有未成年子女家庭，並與地方政府共同協力擴大照顧新婚及育兒家庭，推估未來3年內全國可再釋出約1萬戶婚育宅，後續並搭配財政部房屋稅2.0等賦稅措施，鼓勵空餘屋釋出做包租代管社宅，優先提供婚育家庭，滿足婚育家庭租屋需求。

蔡長展說，社會住宅包租代管也會加碼支持婚育家庭，針對114年10月1日以後登記結婚之新婚2年內或育有新生兒（含胎兒）的婚育家庭，提供育兒居家安全修繕補助，補助房客每年最高6000元，可用於新增或修繕育兒安全設施，讓有孩子的家庭能夠住得安穩、安心。

蔡長展強調，未來會持續挹注經費，每年支出約38億元，將儘速納入「百萬戶租屋家庭支持計畫」報行政院核定，也會偕同各縣市政府共同努力，為新婚與育兒家庭建立全面性且長期不間斷的支持政策，並加速推動都更、危老重建，讓都市更新案件與社會住宅供給相互連結，以擴大婚育宅供給量能。

媒體詢問，內政部住宅政策轉向衝刺包租代管活化空餘屋，目前對於釋出空餘屋有何政策方向。國土管理署住宅組長蘇崇哲回應，內政部持續跟財政部進行討論，之前甚至有討論到房地合一稅的規定，不過目前都還在討論當中。

內政部預計至2028年約有4.2萬戶社宅，以及14萬戶租金補貼，共計有18萬戶的婚育家庭可受惠。（內政部提供）

內政部持續擴大對新婚育兒家庭居住支持及照顧，包括補貼金額加碼、申請資格放寬、增加補助項目與安心入住社宅等。（內政部提供）

