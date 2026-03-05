植物人照護路途漫長 台南夢時代扶輪社公益音樂餐會助創世

台南夢時代扶輪社3月27日舉辦「築夢時代 扶輪有愛」公益音樂餐會，餐會收入將捐贈創世台南院。（創世台南院提供）

植物人照護路途漫長，照顧者往往身心俱疲，迫切需要社會各界的幫忙。為幫助創世植物人常年服務經費，台南夢時代扶輪社3月27日在台南遠東香格里拉舉辦「築夢時代 扶輪有愛」公益音樂餐會，由國際扶輪3470地區多個扶輪社認桌共襄盛舉，邀請植物人家屬參加，餐會收入捐贈創世台南院。

在國際婦女節前夕，創世台南院與台南夢時代扶輪社替植物人阿安（化名）及家屬送上關懷。8年前，正值壯年的阿安因一場突如其來的車禍，成為植物人。他倒下後，太太堅強承擔家庭經濟與長照重擔，忙到連好好吃一頓飯的時間都沒有。台南夢時代扶輪社得悉，特別為阿安太太加油打氣，並且邀請台語歌后董育君擔任愛心大使演唱「感謝你的愛」，餐會則由台南遠東香格里拉贊助，讓他們在舒適的環境，留下全家團聚用餐的回憶，感受到社會的溫暖。

台南夢時代扶輪社社長王國贊說，阿安太太的堅韌與溫柔，令人感動，希望透過這次活動，讓社會大眾看見需要幫助的族群。感謝社友們及各扶輪友社的響應，也期盼更多單位參與公益，善盡社會責任，實踐永續願景。

創世基金會台南分院院長孫淑媛說，近年經濟不景氣，影響大眾捐款意願，弱勢族群生活更加嚴峻，感謝台南夢時代扶輪社集結各扶輪社的力量，雪中送炭，持續對弱勢團體付出關心，盼各界一同支持植物人常年服務。

