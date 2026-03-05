為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏東里港三廍村活動中心今啟用 地方鄉親合力購地傳美談

    2026/03/05 17:59 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣里港鄉三廍村活動中心今（5）日啟用。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東縣里港鄉三廍村活動中心今（5）日啟用。（圖由屏東縣政府提供）

    地方鄉親合力購地、由中央與縣府補助興建的屏縣里港鄉三廍村活動中心今（5）日啟用，社區據點長輩與里民熱情參與，縣長周春米到場祝賀，期待透過完善的公共設施與社區關懷據點布建，提供銀髮寶貝們更友善、舒適的活動場域。

    屏東縣長周春米表示，過去三廍村缺乏公共集會空間，村民多借用慶濟宮或在廟前廣場舉辦活動，為改善設施不足，在地村長與村民集資購地並捐贈縣府興建活動中心及風雨球場，感謝中央經費挹注，以及縣議會與鄉親支持，未來活動中心將交由公所管理，保障鄉親使用權益。

    周春米也向里港鄉親報告自來水系統建設進度，她表示，荖濃溪以南的自來水系統已完成，接續將推動溪北地區工程，縣府已規劃辦理說明會，除讓鄉親了解施工期程與方式，也希望大家共同支持，此外，未來將興建里港聯合辦公大樓，期盼透過增設綠地與停車空間，提升整體公共服務與環境品質。

    屏東縣府民政處表示，三廍村活動中心由中央與縣府補助興建，並由地方鄉親合力購地，打造活動中心及鋼骨構造風雨球場，啟用後將成為村民舉辦各項活動的重要場域，提供長輩聯誼交流與生活寄託，同時透過多功能彈性運用，也能達到區域資源共享，提升公共空間使用效益。

    屏東縣里港鄉三廍村活動中心今（5）日啟用，縣長周春米到場祝賀。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東縣里港鄉三廍村活動中心今（5）日啟用，縣長周春米到場祝賀。（圖由屏東縣政府提供）

    三廍村活動中心由地方鄉親合力購地，中央與縣府補助興建，提供長輩運動與社區活動新場域。（圖由屏東縣政府提供）

    三廍村活動中心由地方鄉親合力購地，中央與縣府補助興建，提供長輩運動與社區活動新場域。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東縣里港鄉三廍村活動中心今（5）日啟用，空間寬敞明亮十分舒適。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東縣里港鄉三廍村活動中心今（5）日啟用，空間寬敞明亮十分舒適。（圖由屏東縣政府提供）

