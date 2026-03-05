台南市定民俗「六甲大丘三角頭請佛踅庄」登場 庄民敲鑼打鼓同行

台南市市定民俗「六甲大丘三角頭請佛踅庄」，5日起迎請赤山龍湖巖觀音佛祖「老二媽」及六甲恆安宮媽祖遶境賜福、看戲。（記者劉婉君攝）

台南市市定民俗「六甲大丘三角頭請佛踅庄」，流傳至今已有逾百年歷史，3角頭9庄的居民今（5）日清晨分別到赤山龍湖巖及六甲恆安宮恭請觀音佛祖「老二媽」與天上聖母後，隨即返回大丘，在庄頭居民敲鑼打鼓聲下，展開為期3天的遶境賜福。

六甲大丘三角頭請佛踅庄為台南六甲山區重要的民俗活動，3角頭9庄包括「頂角」、「中角」、「下角」的嶺頂、大丘園、匏仔寮、九重橋、南勢坑、北勢坑等9個庄頭，以6年為1個週期，前3年請佛遶境，後3年請觀音佛祖和媽祖來看戲但不遶境。

來自9個庄頭的民眾，今天一早即持旗桿、敲鑼打鼓，前往赤山龍湖巖請觀音佛祖，再到恆安宮迎請媽祖，六甲區長陳啟榮也到場參與。隊伍隨後返回大丘換轎，前往西港湖、北勢坑、半天井、猴洞腳、九重橋等庄頭遶境，晚上駐駕九重橋過夜，明天一早再度啟程。

遶境隊伍沿線抵達的庄頭，都由在地神明出面迎接，居民也會在家門前擺設香案迎接，鑼鼓聲、鞭炮聲好不熱鬧。

大丘三角頭文化協會理事李瑞和表示，大丘三角頭請佛踅庄傳統歷史悠久，小時候交通不方便，居民都用走路的方式參與，遶境隊伍中午休息的庄頭，會準備點心，點心不上桌。

遶境隊伍第2天將前往匏仔寮、南勢坑口、下寮、番仔厝、南勢坑紫湄宮，於南勢坑頭過夜，第3天到大丘園、嶺頂，下午還有犁轎的重頭戲，當晚庄頭居民將安排大戲及辦桌請客，8日早上再恭送佛祖及媽祖回鑾。

台南市市定民俗「六甲大丘三角頭請佛踅庄」，5日起遶行3角頭9庄。（記者劉婉君攝）

六甲大丘三角頭九庄的居民組成鑼鼓陣參與遶境。（記者劉婉君攝）

