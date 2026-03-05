替25歲以下青年減壓 政院通過「強化青少年照顧者支持措施」

行政院會今（5）日通過衛福部「強化青（少）年照顧者支持措施」。（記者鍾麗華攝）

行政院會今（5）日通過衛福部「強化青（少）年照顧者支持措施」，從照顧、就學、就業，替25歲以下青年照顧者減壓，提供社區式服務、公費安置等照顧替代資源，以及學雜費減免等。行政院長卓榮泰說，請各部會與地方政府、學校協力，主動找到「被漏接」的年輕人，納入專案並給予支持，

卓揆表示，行政院去年12月16日召開青年諮詢委員會議，青諮委員林彥廷建議強化對承擔家庭主要照顧責任青少年的支持，行政團隊對此非常重視，行政院將針對目前承擔家庭主要照顧責任、在學且家中未聘僱看護者的25歲以下青少年，依需求專案列冊，整合社福、教育及勞動體系3大面向支持措施，協助年輕人落實公平正義。

卓揆指出，支持措施從照顧、就學、就業3面向，給以青少年協助；在照顧支持部分，將依實際需求評估，提供機構公費安置補助或長照社區式照顧服務；就學支持面向，將辦理校園辨識與支持網絡，以及提供經濟不利處境學生獎助學金、學雜費減免及就學協助機制。

在就業支持部分，卓榮泰說，政府將提供青少年照顧者強化技能、職涯發展及各項就業協助，且衛福部除專案追蹤各項成效，也將適時評估家庭功能及經濟狀況，連結後續服務。

卓榮泰說，請衛福部結合教育部、勞動部，與地方政府及各級學校共同協力，主動找到「被漏接」的年輕人，納入專案並給予支持，同時也應建立學校與在地社福、心衛、就業輔導系統的聯繫合作機制，依需求串接提供公私部門及社區服務，落實個案追蹤，構築堅實的網絡與後盾，確實接住並陪伴承擔壓力的青少年。

