為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    替25歲以下青年減壓 政院通過「強化青少年照顧者支持措施」

    2026/03/05 16:47 記者鍾麗華／台北報導
    行政院會今（5）日通過衛福部「強化青（少）年照顧者支持措施」。（記者鍾麗華攝）

    行政院會今（5）日通過衛福部「強化青（少）年照顧者支持措施」。（記者鍾麗華攝）

    行政院會今（5）日通過衛福部「強化青（少）年照顧者支持措施」，從照顧、就學、就業，替25歲以下青年照顧者減壓，提供社區式服務、公費安置等照顧替代資源，以及學雜費減免等。行政院長卓榮泰說，請各部會與地方政府、學校協力，主動找到「被漏接」的年輕人，納入專案並給予支持，

    卓揆表示，行政院去年12月16日召開青年諮詢委員會議，青諮委員林彥廷建議強化對承擔家庭主要照顧責任青少年的支持，行政團隊對此非常重視，行政院將針對目前承擔家庭主要照顧責任、在學且家中未聘僱看護者的25歲以下青少年，依需求專案列冊，整合社福、教育及勞動體系3大面向支持措施，協助年輕人落實公平正義。

    卓揆指出，支持措施從照顧、就學、就業3面向，給以青少年協助；在照顧支持部分，將依實際需求評估，提供機構公費安置補助或長照社區式照顧服務；就學支持面向，將辦理校園辨識與支持網絡，以及提供經濟不利處境學生獎助學金、學雜費減免及就學協助機制。

    在就業支持部分，卓榮泰說，政府將提供青少年照顧者強化技能、職涯發展及各項就業協助，且衛福部除專案追蹤各項成效，也將適時評估家庭功能及經濟狀況，連結後續服務。

    卓榮泰說，請衛福部結合教育部、勞動部，與地方政府及各級學校共同協力，主動找到「被漏接」的年輕人，納入專案並給予支持，同時也應建立學校與在地社福、心衛、就業輔導系統的聯繫合作機制，依需求串接提供公私部門及社區服務，落實個案追蹤，構築堅實的網絡與後盾，確實接住並陪伴承擔壓力的青少年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播