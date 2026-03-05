彰化首條行人優先區上路 商圈居民批標線像「鬼畫符」

彰化市陳稜路「行人優先區」，黃底格子標線提醒車輛減速、禮讓行人。（記者張聰秋攝）

彰化縣政府交通處推人本交通，在陳稜路連貫中正路2段至和平路段，劃設全縣首條行人優先區，標線彩黃底格子線、限速20公里，不少當地居民與商家抨擊標線劃一堆，視覺混亂、像「鬼畫符」看不懂，還有居民直言，不如設置紅綠燈更安全有效。

行人優先區不到300公尺，行經4個路口，有行人優先路權的標線，還有台灣設該展留下來的馬路設計圖像，再加上兩旁店家招牌，不少用路人直言，視覺會錯亂。

當地商家表示，看不懂路口的行人優先區標線想表達什麼，像「鬼畫符」看不懂，現在的小西街商圈沒落了，陳稜路平常剩吃肉圓、麵食的人，假日人稍微多一點，做這些真的沒什麼意義。

施姓居民也說，她聽別人解釋才知道該路段車輛限速降到20公里以下，不能按喇叭，行人優先路權，但沒有執法人員在這裡，根本沒用。

也有老店業者直言，這麼短的一段路劃得密密麻麻對帶動商圈人潮幫助不大，店開了60年，生意沒有變好，反而感覺更負面。業者感嘆，想靠一條行人優先區道路引來人潮，想法太天真。他們建議，路口小車禍碰撞事故頻傳，就算做這些標線，還是會發生車禍，不如設紅綠燈比較實際。

對此，縣府交通處表示，該區位處小西商圈，有高賓閣、阿璋肉圓、貓鼠麵等知名小吃，人潮穩定、步行頻繁，具有人本交通的示範意義，選地點時參考市公所申請國土署補助的行人路網整體規劃成果選定，規劃階段與公所、里長交換意見並現場會勘，大家取得共識才審慎推動。

交通處強調，行人優先區基於維護行人優先通行權，兼顧既有道路條件，保留必要車道寬度與通行彈性空間，透過20公里速限管理、強化路口標線及入口辨識設計，提醒駕駛人主動減速、注意行人動態，營造「人本優先、車輛慢行」的通行環境，並非只是單一交通工程措施，而是結合街道環境改善、商圈發展與生活品質提升的整體策略。

行人穿越線兩側加畫黃色方格標線，提醒駕駛人減速慢行。（記者張聰秋攝）

彰化市陳稜路劃設「行人優先區」，路口標線密集，不少居民直言，視覺會錯亂。（記者張聰秋攝）

彰化市陳稜路「行人優先區」限速20公里。（記者張聰秋攝）

小西街商圈路口結合台灣設計展留下的彩繪圖樣與「行人優先區」標線，民眾指視覺容易混淆。（記者張聰秋攝）

