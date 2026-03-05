神祕鞋王捐建 雲林「宏福炎傳公益園區」動土

「宏福實業集團」捐款興建的「宏福炎傳公益園區」，在莿桐鄉舉行動土儀式。（記者李文德攝）

號稱「神祕鞋王」的「宏福實業集團」捐款興建「宏福炎傳公益園區」，今天在莿桐鄉舉行新建工程動土儀式，未來委由若瑟醫院及其社會福利基金會經營。若瑟醫院說，園區象徵宏福集團對「起家厝」的深厚情感，也填補了雲林縣長年以來身障住宿型機構嚴重不足的缺口。

宏福集團是全球第二大運動鞋製鞋代工廠，每年生產近2億雙鞋，主要代工包括 Nike、Puma、Vans、Converse、Timberland、UGG（Deckers）及HOKA等國際知名品牌，創辦人張聰淵曾於2021年到2023 年蟬聯《富比士》台灣首富，身價一度超過138億美元。宏福集團早年在雲林縣莿桐鄉饒平村設廠扎根，執行長張志邦說，父親感念事業成就源於故鄉，因而想規劃社福相關機構回饋鄉親。

在雲林縣政府的媒合與引薦下，宏福集團決定捐款在莿桐鄉興建宏福炎傳公益園區，預計提供99床長照住宿服務、96床身障住宿服務，還有日間照顧、居家服務等身、心、靈兼具的全人照護，總共規劃出三棟大樓，包括「炎傳樓」，位居園區核心，因張聰淵總裁感念其父親張炎傳先生而命名，象徵「愛與孝心」的延續；「松喬樓」將提供長照住宿服務，紀念奉獻雲林的若瑟醫院創辦人松喬神父；「耀遠樓」為身障住宿大樓，紀念與雲林鄉親同甘共苦的畢耀遠神父。

宏福炎傳公益園區今天舉行動土儀式，由炎傳公益慈善基金會董事長周美月、張志邦、炎傳基金會執行長傅廷暐、若瑟社會福利基金會董事長浦英雄主教、若瑟醫院院長卓瑩祥、雲林縣張麗善縣長、立委劉建國、社會處長林文志、莿桐鄉廖秋蓉鄉長及多位地方民代與會。浦英雄說，園區預計2028年第二季完工啟用，屆時將提供充足床位，舒緩家庭照顧壓力並創造就業機會。

