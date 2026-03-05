為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    神祕鞋王捐建 雲林「宏福炎傳公益園區」動土

    2026/03/05 17:34 記者鄭旭凱／雲林報導
    「宏福實業集團」捐款興建的「宏福炎傳公益園區」，在莿桐鄉舉行動土儀式。（記者李文德攝）

    「宏福實業集團」捐款興建的「宏福炎傳公益園區」，在莿桐鄉舉行動土儀式。（記者李文德攝）

    號稱「神祕鞋王」的「宏福實業集團」捐款興建「宏福炎傳公益園區」，今天在莿桐鄉舉行新建工程動土儀式，未來委由若瑟醫院及其社會福利基金會經營。若瑟醫院說，園區象徵宏福集團對「起家厝」的深厚情感，也填補了雲林縣長年以來身障住宿型機構嚴重不足的缺口。

    宏福集團是全球第二大運動鞋製鞋代工廠，每年生產近2億雙鞋，主要代工包括 Nike、Puma、Vans、Converse、Timberland、UGG（Deckers）及HOKA等國際知名品牌，創辦人張聰淵曾於2021年到2023 年蟬聯《富比士》台灣首富，身價一度超過138億美元。宏福集團早年在雲林縣莿桐鄉饒平村設廠扎根，執行長張志邦說，父親感念事業成就源於故鄉，因而想規劃社福相關機構回饋鄉親。

    在雲林縣政府的媒合與引薦下，宏福集團決定捐款在莿桐鄉興建宏福炎傳公益園區，預計提供99床長照住宿服務、96床身障住宿服務，還有日間照顧、居家服務等身、心、靈兼具的全人照護，總共規劃出三棟大樓，包括「炎傳樓」，位居園區核心，因張聰淵總裁感念其父親張炎傳先生而命名，象徵「愛與孝心」的延續；「松喬樓」將提供長照住宿服務，紀念奉獻雲林的若瑟醫院創辦人松喬神父；「耀遠樓」為身障住宿大樓，紀念與雲林鄉親同甘共苦的畢耀遠神父。

    宏福炎傳公益園區今天舉行動土儀式，由炎傳公益慈善基金會董事長周美月、張志邦、炎傳基金會執行長傅廷暐、若瑟社會福利基金會董事長浦英雄主教、若瑟醫院院長卓瑩祥、雲林縣張麗善縣長、立委劉建國、社會處長林文志、莿桐鄉廖秋蓉鄉長及多位地方民代與會。浦英雄說，園區預計2028年第二季完工啟用，屆時將提供充足床位，舒緩家庭照顧壓力並創造就業機會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播