    首頁 > 生活

    澎湖機場再現候補人潮 增開高雄加班機

    2026/03/05 16:29 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖機場元宵節慶尾聲，再現候補人潮。（記者劉禹慶攝）

    澎湖機場元宵節慶尾聲，再現候補人潮。（記者劉禹慶攝）

    澎湖元宵連續3天盛會進入尾聲，今天一早澎湖機場再度湧入人潮，高雄線候補人數達100餘人，由於報到率極高，直到下午才陸續補位，澎湖縣政府旅遊處與立委楊曜服務處主任陳俊廷積極爭取，晚間華信加班高雄至澎湖1航次，並協調澎湖輪輸運滯留澎湖的旅客。

    澎湖機場今日上午尚未開門，機場外一早就大排長龍，再現候補人潮，各航線都有人候補，高雄航線一度登記100多號，澎湖縣政府旅遊處表示，由於上午班機報到率奇高，因此候補機率不高，直至下午才逐漸候補登機。

    由於候補人數以高雄航線居多，澎湖縣政府旅遊處轉介旅客搭乘澎湖輪，澎湖輪訂位僅270位，還有300位空位，下午3點半開航至高雄，讓部分旅客能順利搭船返回高雄，有效紓解澎湖機場候補壓力。

    另外，透過澎湖縣政府旅遊處與立委楊曜服務處主任陳俊廷積極爭取下，3月5日華信加開晚間8點5分高雄至澎湖、晚間9點25分澎湖至高雄，開放後就訂位客滿，讓滯留澎湖旅客能順利回到工作地。

    澎湖機場一早就湧入人潮，在機場外大排長龍。（記者劉禹慶攝）

    澎湖機場一早就湧入人潮，在機場外大排長龍。（記者劉禹慶攝）

