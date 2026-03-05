金屬工業研究發展中心63年成果展 羅達生：國際高階製造鏈的重要底氣

金工中心「金工顧產業、共榮嘉年華」研發成果發表會，今起在傳統產業創新價值中心舉行。（記者王榮祥攝）

金屬工業研究發展中心今舉辦「金工顧產業、共榮嘉年華」研發成果發表會，透過七大主題、展現傳統工業升級與研發能量，高市副市長羅達生形容，金工是台灣在國際高階製造鏈中、維持競爭力的重要底氣。

經濟部次長何晉滄、高市副市長羅達生、立委賴瑞隆與許智傑、中華民國工業區廠商聯合總會長許正雲等，今都親臨到場，與金工中心董事長劉嘉茹、共同見證中心成立63年的成績單。

羅達生表示，金屬工業是高雄經濟火車頭，金屬材料是所有先進科技的基礎，儘管半導體與新興科技產業備受矚目，但鋼鐵與金屬工業作為「工業之母」，其提供的基礎技術是航太、醫療器材、綠能能源及機器人等產業，能否持續發展的核心關鍵。

他進一步提到，金工中心在諸多領域的研發與投入，是台灣在國際高階製造鏈中維持競爭力的重要底氣，其價值不言而喻。

金工董事長劉嘉茹表示，金工中心深耕南太灣63年，致力於材料、精密製造、醫療、綠能及AI應用等領域，特別策劃「材料創新、精密製造、智慧醫療、綠色能源、AI應用、未來人才、產業共創」等七大主題館，結合科技與互動體驗，展現厚實的研發量能。

成果展自3月5日到7日、為期3天，展區在傳統產業創新加值中心（高雄市楠梓區）。

