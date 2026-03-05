為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    金屬工業研究發展中心63年成果展 羅達生：國際高階製造鏈的重要底氣

    2026/03/05 16:25 記者王榮祥／高雄報導
    金工中心「金工顧產業、共榮嘉年華」研發成果發表會，今起在傳統產業創新價值中心舉行。（記者王榮祥攝）

    金工中心「金工顧產業、共榮嘉年華」研發成果發表會，今起在傳統產業創新價值中心舉行。（記者王榮祥攝）

    金屬工業研究發展中心今舉辦「金工顧產業、共榮嘉年華」研發成果發表會，透過七大主題、展現傳統工業升級與研發能量，高市副市長羅達生形容，金工是台灣在國際高階製造鏈中、維持競爭力的重要底氣。

    經濟部次長何晉滄、高市副市長羅達生、立委賴瑞隆與許智傑、中華民國工業區廠商聯合總會長許正雲等，今都親臨到場，與金工中心董事長劉嘉茹、共同見證中心成立63年的成績單。

    羅達生表示，金屬工業是高雄經濟火車頭，金屬材料是所有先進科技的基礎，儘管半導體與新興科技產業備受矚目，但鋼鐵與金屬工業作為「工業之母」，其提供的基礎技術是航太、醫療器材、綠能能源及機器人等產業，能否持續發展的核心關鍵。

    他進一步提到，金工中心在諸多領域的研發與投入，是台灣在國際高階製造鏈中維持競爭力的重要底氣，其價值不言而喻。

    金工董事長劉嘉茹表示，金工中心深耕南太灣63年，致力於材料、精密製造、醫療、綠能及AI應用等領域，特別策劃「材料創新、精密製造、智慧醫療、綠色能源、AI應用、未來人才、產業共創」等七大主題館，結合科技與互動體驗，展現厚實的研發量能。

    成果展自3月5日到7日、為期3天，展區在傳統產業創新加值中心（高雄市楠梓區）。

    金工中心「金工顧產業、共榮嘉年華」研發成果發表會，今起在傳統產業創新價值中心舉行。（記者王榮祥攝）

    金工中心「金工顧產業、共榮嘉年華」研發成果發表會，今起在傳統產業創新價值中心舉行。（記者王榮祥攝）

    金工中心「金工顧產業、共榮嘉年華」研發成果發表會，今起在傳統產業創新價值中心舉行。（記者王榮祥攝）

    金工中心「金工顧產業、共榮嘉年華」研發成果發表會，今起在傳統產業創新價值中心舉行。（記者王榮祥攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播