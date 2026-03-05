司法官律師二試採電腦化測驗 模擬作答網站3月下旬上線

考試院。（資料照）

司法官、律師考試第二試自今年起採電腦化測驗，考選部表示，電腦化測驗介面設計將採取「最小變動原則」，應試系統也儘量以貼近紙本作答環境進行設計，並於3月下旬提供線上模擬作答網站，讓考生盡快熟悉新的作答工具。

考試院今召開第14屆第59次會議，考選部報告提到，數位化浪潮下，我國司法官、律師執業場域的數位化應用已極為普遍，國際法治國家法律相關測驗亦早已推行電腦化考試多年。衡酌司法官、律師考試評量的核心，應在於法學邏輯與論述能力，因此規劃自今年開始，司法官、律師考試第二試納入電腦化測驗範疇，以契合職場實務需求。

請繼續往下閱讀...

考選部說明，為穩健推動本項考試採行電腦化測驗，已綜整各界意見，並參考利害關係人、專家學者的建議，研提確實可行的推動計畫，將秉持「最小變動原則」，應試時仍維持提供紙本試題及法條本，應試系統則以儘量貼近紙本作答環境進行設計，包含以申論式紙本試卷格式及作答規範設計介面、應試介面採分頁作答、預覽等。

考選部強調，此考試規劃以電腦應試為原則，但為兼顧應試權益，應考人仍得選擇於切結後採紙筆作答。另針對司律二試之試區，於考試期間建置電力及資料備援保全機制，以完備應試環境。此外也增設台中考區，以減少中部應考人的舟車勞頓。

考選部表示，為進一步優化介面，除持續進行介面測試外，為使應考人於備考階段能有適應系統的機會，順利從紙筆模式轉換為電腦輸入，將於今年3月下旬提供線上模擬作答網站、常見問答及操作指引，並進行入校宣導，以利應考人瞭解應試流程與介面。

針對輸入法選項，目前國家考試所提供之輸入法共8種，包含微軟預設輸入法5種（注音、倉頡、速成、大易、行列）及微軟拼音、嘸蝦米、自然輸入法；另考量部分考生在工作場域中的特殊需求，亦規劃提供「自然輸入法追音版本」，但不開放匯入自建詞庫。考試期間鍵盤及滑鼠，仍以考選部認證合格電腦試場提供之設備為準。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法