    首頁 > 生活

    安平考古埕延長開放 沉浸式解謎遊戲帶你穿越時空

    2026/03/05 16:37 記者洪瑞琴／台南報導
    安平「考古埕．時光使館」，民眾參與熱絡。（圖由南市文資處提供）

    安平「考古埕．時光使館」，民眾參與熱絡。（圖由南市文資處提供）

    由南市文化資產管理處與文化內容策進院共同主辦的「考古埕・時光使館」，自開幕以來以沉浸式解謎遊戲吸引大量民眾參與。因反應熱烈，活動期間延長至4月18日，邀請大家來安平親身體驗「前世今生」，並透過互動敘寫安平的時空傳奇。

    延展期間，現場將播放主題影片，邀請國立成功大學建築系黃恩宇老師講解《你不知道的熱蘭遮城三件事》，透過全息投影呈現，讓民眾從不同角度理解安平的歷史故事。此外，場內外也增設AI智能導覽系統，由虛擬導覽員即時解答問題，無論大小朋友都能依自己的節奏深入探索考古埕的空間與臺南文化底蘊。

    除了「時光使館」現場解謎遊戲外，另一人氣活動《安平五館疑案》也將加開場次。這個以清代安平五館為背景的沉浸式演出，結合實境解謎與角色互動演出，推出以來場場爆滿。延展期間還將推出其他展演型沉浸遊戲，讓民眾體驗更多元的歷史探索。

    南市文化資產管理處長陳思瑀表示，「考古埕・時光使館」以「歷史×科技×沉浸體驗」為核心理念，將考古現場成果轉化為教育推廣基地，並透過活動串聯在地商家。民眾在遊覽安平時，不僅能享受沉浸式遊戲，更能看到安平的滄海桑田與市鎮發展脈絡。

    活動場次及最新資訊可上「考古埕・時光使館」官方Facebook與Instagram查詢。

    民眾參加解謎遊戲，十分有趣。（圖由南市文資處提供）

    民眾參加解謎遊戲，十分有趣。（圖由南市文資處提供）

    「考古埕．時光使館」融入戲劇元素解謎。（圖由南市文資處提供）

    「考古埕．時光使館」融入戲劇元素解謎。（圖由南市文資處提供）

