被土方之亂掃到 基隆生命典藏館工程延宕

基隆市議會考察基隆生命典藏館工程，將延至明年3月完工。（記者盧賢秀攝）

基隆生命典藏館工程原本預計今年12月完工，受土方之亂及地基岩盤影響，延到明年3月底完工，名名議員認為動線差、停車空間不足，要求改善，希望市府能夠考量停車空間的設計。市府祕書長方定安回應，將在生命典藏館完工後，盤點評估停車空間。

基隆舊有市立納骨塔已啟用40年以上，因老舊漏水且骨灰櫃設計為開放式櫃位，沒有無障礙環境、外牆磁磚剝落等情形，市府原地改建新的生命典藏館，基隆市議會今天考察進度。

請繼續往下閱讀...

民政處說，生命典藏館新建工程自2024年11開工，總經費4億7420萬餘元，將興建地下1樓、地上6樓鋼筋混凝土建築物，規劃塔位數量最多可達5萬格，原定今年12月完工。

但去年遇到土方之亂，土方必須暫置在工區。此外，施工過程中，現場的地質與原鑽探情況不同，致使施作預壘椿時，工程單位鑽壞了10支鑽頭，在與監造單位及市府溝通後變更工法，因此預估完工時間將延至明年3月。

副議長楊秀玉、議員何淑萍、連恩典、呂美玲、秦鉦等認為，原先設計並不包括停車空間，希望市府能夠考量民眾實際的使用需求，將停車空間納入工程設計規劃。

市府祕書長方定安說，市府將在生命典藏館工程完工後，盤點評估周邊的停車空間，務使這項民眾期待已久的相關工程能夠儘速如期、如質完工。

基隆全命典藏館工程因地基與土方之亂影響，工程延宕。（記者盧賢秀攝）

基隆全命典藏館工程，土方暫置工區內。（記者盧賢秀攝）

基隆市議會考察基隆生命典藏館工程，將延至明年3月完工。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法