    透過水電知識傳承本土語言 「水電爸爸」頻道獲選傑出貢獻團體

    2026/03/05 16:31 記者楊綿傑／台北報導
    由水電師傅黃志堯、黃碩彥父子檔經營、超過66萬人訂閱的「水電爸爸」YT頻道，用生活化的台灣台語傳授水電實務知識，成功以新媒體展現本土語的傳播力，獲教育部表揚為推展本土語言傑出貢獻團體。（記者楊綿傑攝）

    從生活推廣傳承本土語言最佳典範！由水電師傅黃志堯、黃碩彥父子檔經營、超過66萬人訂閱的「水電爸爸」YT頻道，用生活化的台灣台語傳授水電實務知識，成功以新媒體展現本土語的傳播力，獲教育部表揚為推展本土語言傑出貢獻團體。黃志堯強調，將帶著更多的責任持續拍片，讓更多人能夠看見本土語言。

    在黃碩彥掌鏡之下，黃志堯身穿亮黃色工作服，用台灣台語說明當面對居家水電問題時，包括熱水器故障、漏水等，民眾可以如何動手排除因應。投身水電工作已30多年的他回憶，客戶有時候會因水電問題臨時找不到師傅，尤其在疫情期間，師傅也不一定敢接案，於是「水電爸爸」頻道應運而生。

    而會使用台灣台語錄影片，黃志堯指出，過往在工地施工就習慣用台灣台語，硬要用華語說明反而感覺卡卡的，於是自然而言變成台灣台語的頻道。影片公開後，發現許多觀眾覺得聽起來很親切，還可以學到原本不會的專業術語，對於只懂台灣台語的長輩能夠更貼近需求。

    對於獲獎肯定，黃志堯謙稱，「心裡真歹勢」，他們不是學者、教授，只是把專長的東西拿出來分享，不過也了解自己帶著更多的責任，會繼續拍影片，讓更多人看到本土語言，也聽見職人的聲音。

    今年終身奉獻獎頒給政大名譽教授林修澈，他帶領團隊完成16族43語12階原住民教材編纂，推動族語維基百科建置，並編輯《原住民族人名譜》及《台灣原住民部落事典》，為族語教育與保存奠定穩固基礎。另獲個人獎的包括台大語言所副教授宋麗梅、台中教育大學台文系副教授林茂賢、成大台文系教授陳麗君、中研院語言所特聘研究員齊莉莎（Elizabeth Zeitoun）、北一女中國文科教師蔡永強、苗栗大同國小校長謝美桃、田園樂府樂團團長簡上仁。團體獎則是表揚台灣泰雅爾族永續關懷協進會、景勝戲劇團新北市十三行博物館。

