「2026桃園鐵玫瑰熱音賞」徵件起跑 總獎金破150萬 金曲才女姑慕．巴紹任大使

「2026桃園鐵玫瑰熱音賞」5月8日截止報名，金曲製作人王治平（右）、金曲歌手姑慕．巴紹（左）鼓勵海內外音樂創作者踴躍參賽。（記者李容萍攝）

邁入第14屆的「2026桃園鐵玫瑰熱音賞」，今（5）日在桃園市桃園展演中心舉辦徵件起跑記者會，桃市文化局長邱正生、金曲製作人王治平同台宣告本屆賽事啟動，總獎金高達150萬元，邀請曾參與鐵玫瑰熱音賞、金曲獎最佳原住民語歌手獎姑慕．巴紹「回娘家」站台，擔任本屆推廣大使，期盼她以「熱音賞學姊」的角色，透過自身創作歷程與參賽經驗，號召更多優秀音樂人勇敢投稿、加入競逐行列。

邱正生表示，「桃園鐵玫瑰」是台灣深具指標性的音樂品牌，2012年舉辦至今第14屆，本屆賽事總獎金150萬元，並為決賽入圍者量身打造「鐵玫瑰明日之星培訓計畫」，提供一對一導師培育資源；今年校園組與「1500聲量音創學院」合作通識課程，協助新秀強化創作基礎並與產業接軌。

本屆評審團總召王治平認為，音樂創作有兩大要點，旋律要有辨識度，以及歌詞真實具有畫面、情緒張力、好唱的記憶點，建議參賽者「舞台演出要有穩定台風、熟練演出，最重要的是透過歌聲要唱出誠懇的靈魂」，希望音樂團隊透過比賽相互認識與交流，藉此找到能進入樂壇才華洋溢的音樂人。

推廣大使姑慕．巴紹很感恩過去參與鐵玫瑰熱音賞，讓她有機會分享自己的作品，開啟對創作的信心，也給熱愛音樂創作的朋友一個很棒的平台，非常榮幸開心擔任今年的推廣大使，「音樂創作就像呼吸，去感受每一口不同的氣息，就像感受生活；而演出就像生命的綻放，呈現我和我的人生，所以格外珍惜每一個讓大家有機會認識姑慕的舞台」，創作是自由無拘無束的、沒有邊界、無止盡的，鼓勵參賽者把想說、想傳達的寫在旋律和詞裡，將現場演出當作主舞台、自己的演唱會，享受當下。

本次記者會邀請2025校園組玫瑰評審獎得主、馬來西亞柯宇開場演出，其原創作品以獨具風格獲得評審肯定，象徵賽事持續拓展國際交流，廣邀海外音樂人參與。

「2026桃園鐵玫瑰熱音賞」採不限曲風、人數、國籍的開放賽制，分為校園組及社會組，即起開放報名徵件至5月8日，相關音樂沙龍活動6月陸續推出並於官網發布。

圖左起金曲歌手姑慕．巴紹、金曲製作人王治平、桃市文化局長邱正生、市府藝文設施管理中心楊宗哲等人，為「2026桃園鐵玫瑰熱音賞」徵件起跑揭幕。（記者李容萍攝）

「2026桃園鐵玫瑰熱音賞」徵件起跑今揭幕。（記者李容萍攝）

