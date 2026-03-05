日月潭櫻舞飛揚路跑3/7登場 注意交管措施

日月潭櫻舞飛揚環湖路跑7日登場，警方將執行交管措施。（圖由集集警分局提供）

紐崔萊日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽，7日上午將於日月潭向山遊客中心鳴槍起跑，為確保賽事順利進行及用路人權益，轄區集集警分局針對潭區各重要路口與易壅塞路段執行交通管制與疏導措施，並設置明顯指示牌面與預告標誌，提醒駕駛人提前改道行駛，減少等候時間。

日月潭環湖路跑，向來被譽為全台最美馬拉松賽事之一，此項環湖路跑賽，分為42K全馬組、29K環湖組及12K挑戰組3大組別，結合春日櫻花綻放美景與運動觀光特色，將吸引來自全國各地、甚至國外跑友共襄盛舉，盡情享受於湖光山色之間跑步的舒暢感。

集集警分局表示，因活動適逢假日舉辦，加上櫻花季觀光人潮，車流勢必增加，因賽事路線行經魚池鄉台21線及台21甲線等重要聯外道路，為確保賽事順利進行及用路人權益，警方與相關單位事前召開協調會議，針對賽道路段、周邊停車空間及替代道路動線進行交維規劃，除透過廣播、電子看板及網路社群平台提前公告交通資訊，並由巡邏警力掌握即時路況，機動進行疏導措施。

警方呼籲用路人於活動當日行經日月潭周邊路段時，務必配合現場交通指揮，並提前查詢相關管制資訊，盡量避開賽道路段或提早規劃替代路線，參賽選手也應遵守道路交通規則，注意自身安全與身體狀況，確保在安全無虞的情況下完成賽事，共同維護活動順利圓滿。

