捷運頂溪站周邊公辦都更公告招商 打造新北永和新地標

新北住都中心推動捷運頂溪站周邊公辦都更案，即日起公告招商。圖為基地現況。（新北住都中心提供）

新北市住宅及都市更新中心推動永和頂溪捷運周邊公辦都更案（A區），將公開評選實施者，今（5）日起公告招商。基地位處永和精華地段，開發範圍約1.67公頃，透過公辦都更整合資源，引進民間投資，預估更新後總價值突破400億元，期許打造永和地區新地標。

新北住都中心表示，此案位於永和區核心地段，臨永和路2段、文化路所圍街廓，緊鄰捷運頂溪站2號出口，基地面積約1.67公頃，涵蓋住宅區及商業區，為新北市政府劃定的策略性更新地區，開發量體最高可達2倍法定容積，全案投資規模約180億元，更新後價值可望突破400億元。

住都中心指出，未來除了規劃公園、停車場、市民活動、高齡日照及身心障礙等公共服務設施外，建築設計也要符合耐震、低碳、綠建築及智慧建築等標準，兼顧公共利益與居住品質。

新北住都中心執行長錢奕綱說，住都中心推動永和大陳單元1、3、4公辦都更案的實績，已創造好口碑，獲得民眾及投資人信任，相信以大陳案成功的開發整合經驗，可幫助頂溪案推動更順遂，邀請業界優質團隊踴躍參與投標，再造頂溪門戶。

為提高案件推動穩定性，新北住都中心自2024年起陸續辦理產權盤點、居民意見整合及前期測量等作業，今年1月偕同廉政單位成立專屬廉政平台，確保招商與評選程序公開透明、穩健推動，為市民打造安全、宜居的生活環境。

捷運頂溪站周邊將推動大規模公辦都更案，圖為更新後建築模擬圖。（新北住都中心提供）

