    首頁 > 生活

    羅東土地公春遊擲筊最大獎1萬6800 馬年拚獎金一路發

    2026/03/05 16:22 記者江志雄／宜蘭報導
    羅東土地公春遊擲筊大賽，今年最高獎金1萬6800元。（羅東鎮公所提供）

    羅東土地公春遊擲筊大賽，今年最高獎金1萬6800元。（羅東鎮公所提供）

    宜蘭縣羅東鎮今年的土地公春遊活動，推出擲筊拿大獎大賽，走完全程集滿3個戳章便可機會取得參賽權，決賽中擲出最多聖筊者可獲1萬6800元獎金。

    2026羅東土地公春遊訂於14日登場，以「駿馬迎春好運來」為主題，羅東鎮長吳秋齡、鎮代會主席邱文生等人今天（5日）齊聚羅東中山公園福德廟為活動暖場，邀請各界春遊羅東祈福好運來。

    吳秋齡說，活動當天上午8點半，春遊隊伍從羅東中山公園福德廟廣場步行出發，沿途行經興東路、中正北路、中正路、中正南路、文化街、興東南路、興東路，最後回到羅東中山公園，全程約3.7公里，參加春遊民眾集滿3個戳章，就可參加抽獎。

    第1輪抽獎獎項有100張擲筊機會券與50組「馬到成功」套幣，抽中機會券者進入第2輪擲筊大賽，擲筊5次獲得3次聖筊，晉級第3輪決賽，主辦單位取連續聖筊最多次的前10名，前4名依序致贈1萬6800元、5000元、3000元、2000元，第5到第10名各1000元。

    2026羅東土地公春遊以「駿馬迎春好運來」為主題。（羅東鎮公所提供）

    2026羅東土地公春遊以「駿馬迎春好運來」為主題。（羅東鎮公所提供）

    羅東鎮長吳秋齡今天為土地公春遊活動暖場。（羅東鎮公所提供）

    羅東鎮長吳秋齡今天為土地公春遊活動暖場。（羅東鎮公所提供）

