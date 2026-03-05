嘉義優鮮進軍東京食品展 4月西武獅主場辦品牌日

嘉義優鮮將進軍東京食品展，4月到西武獅主場舉辦品牌日。（圖由嘉義縣政府提供）

2026日本東京國際食品展3月10至13日舉行，嘉義縣政府以「阿里山的美好滋味」為主題組團參展，展示包括白米、烏魚子、苦茶油等優質農產品，4月還結合運動行銷，搭世界棒球經典賽熱潮，在日本職棒埼玉縣西武獅主場舉辦「嘉義優鮮品牌日」，結合台日共同熱愛的棒球文化，深化在地消費者對嘉義農產品的認識。

嘉義縣長翁章梁今與中職富邦悍將啦啦隊員卡洛琳、奶昔共同跳應援舞，為今年參展廠商加油打氣。

翁章梁表示，嘉義優鮮攜手日本知名亞洲食品超市「亞洲太陽市場」旗下3間門市合作，4月展開為期4個月的專區展售；未來，除了精品百貨，嘉義優鮮將逐步進駐地方型家庭超市，讓嘉義農產品融入日本民眾日常生活，實現「展覽接單、通路落地」的海外行銷策略。

縣府農業處說，嘉義優鮮烏魚子產品，被日本駐外館處選為年節送禮品，蔬果脆片也穩定出口新加坡，顯示海外買家對品質的肯定，並為品牌建立穩健的海外銷售網絡。

縣府表示，除了日本市場，將於4月21日至24日參加新加坡國際食品展，瞄準東南亞華人市場與國際專業買家，透過日本、新加坡雙展布局，逐步建立嘉義優鮮的亞洲品牌網絡。

