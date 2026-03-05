「驚蟄」動員守護菊島 台電澎湖區處宣誓穩定供電

台電澎湖營業區處驚蟄日宣誓供電穩定性。（台電澎湖營業區處提供）

農曆「驚蟄」象徵大地復甦，卻也是鳥獸築巢與活動進入高峰、對電力設備威脅增加的挑戰期。為加強供電可靠度，台電公司全台24個區營業處同步於今（5）日「驚蟄」舉辦供電穩定宣誓儀式。澎湖區營業處由處長路奎琛率領各級主管及第一線工作班人員共同宣誓，展現守護菊島電力穩供的決心。

路奎琛強調，穩定供電是民生與產業發展的核心，透過儀式不僅凝聚團隊士氣，更向社會大眾傳遞台電積極整備、提升供電穩定，確保電力供應無虞。同日，澎湖區處全面啟動轄內變電所及配電線路巡檢工作。

此次行動重點包含變電所設備檢查、配電線路樹木修剪、開關設備基礎台孔洞防堵，以及利用紅外線熱顯影像、VHF極低頻電纜檢測等科技手段進行預防性維護；並針對高壓用戶，執行自備開關箱孔洞檢查與電驛設定值核對，從源頭降低事故發生機率，確保電力傳輸路徑的安全與穩定。

除了加強硬體設施的維護，平日台電澎湖區處亦積極落實各項穩定供電作為，包含加強配電管路防挖宣導與責任分界點接頭檢測，致力於提升電網韌性。路奎琛表示，透過精準的技術檢核與落實預防維護，能有效應對澎湖特殊的氣候考驗；台電將持續以專業與熱忱服務鄉親，讓外界清楚看見台電在強化電網穩定度上的具體作為與決心。

台電澎湖區營業處派員四處檢查電線。（台電澎湖區處提供）

