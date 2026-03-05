北市懷愛館吉日停車場塞爆 議員籲行穿線東移降低交織

林杏兒認為，懷愛館外辛亥路上的行穿線，應調整靠近懷愛館側，以免進入停車場的車輛因停等行人回堵。（林杏兒提供）

台北市第一殯儀館拆除後，殯葬量能全數轉移至二殯（懷愛館），就有許多民眾反映，只要碰上吉日，殯儀館的停車場總會大排長龍。台北市議員林杏兒認為，車流回堵除停車位數量不足外，行人與車流的交織也是主因之一，建議交通局可考慮將辛亥路上的行穿線移至靠近懷愛館側。交通局回應，如將行穿線東移，則位置接近上下客臨停區範圍，容易產生人車交織；且懷愛館離場車輛也會變得因需停等東移後行穿線行人而有回堵狀況，目前評估仍宜維持現況配置。

林杏兒表示，有許多民眾向他反映，只要碰上出殯的好日，殯儀館車輛就會大排長龍，目前懷愛館地下停車場和辛亥路的橋下停車場，雖然總共提供將近400個停車位，只要碰到吉日還是一位難求，排隊進場有時候都要等到半小時以上，還可能錯過告別式。

她指出，造成車流回堵的原因，除了停車位不足外，車輛進入停車場前的路口，有兩道行人穿越道也是原因之一，因為懷愛館走出來的行人要穿越辛亥路，一定要通過這個路口，所以綠燈時要右轉進停車場的車輛，只能禮讓行人通過，不僅人流與車流交織，也阻擋車流的動線；建議交通局將辛亥路上行穿線東移至靠近懷愛館側，過馬路的行人就不用再經過停車場前路口。

交通局回應，現況行穿線設於西側，若將行穿線移至東側後，停車場也須配合調整設置缺口、行人通行動線與空間，並重新設置場內停車格位及相關設施，另移設後行穿線位置較接近懷愛館上下客臨停區的車輛變換至外側車道待切入臨停區範圍，如停等車隊較長時，將與行穿線上綠燈通行行人產生交織。

此外，現在東側無行穿線，懷愛館停車場離場車輛的綠燈秒數約25秒即可紓解，可將較多的綠燈秒數提供辛亥路車流紓解；如將行穿線東移，懷愛館離場車輛勢必因停等行穿線上通過之行人產生回堵，為維持該路口車流正常紓解，須縮減辛亥路綠燈秒數供懷愛館離場車流使用，辛亥路車流紓解效率也會因此受到影響。

交通局指出，入館民眾時間點不一致，現狀為偶發性回堵，經評估仍宜維持現況路口行穿線配置。

