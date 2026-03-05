新北議員媒合扶輪社 啟動秀山國小「小小運動員」助學計畫

新北市議員張維倩媒合國際扶輪3521地區第五分區，於秀山國小舉行「小小運動員」聯合社會服務捐贈儀式。（記者翁聿煌攝）

新北市議員張維倩為守護基層運動員的奪金夢想，媒合國際扶輪3521地區第五分區，回到母校中和區秀山國小舉行「小小運動員」聯合社會服務捐贈儀式，並由中山、陽光、仰德、芝山、欣陽、中安等6大扶輪社共同挹注資源，並由中山社朱易凡社長代表致贈，針對秀山游泳隊進行器材汰換與弱勢專款補助，成為孩子們泳道上的堅強後盾。

張維倩表示，自己身為秀山國小校友，長期關注地方教育資源，秀山國小游泳隊自2008年成立以來表現優異，選手們不分寒暑，每天早上7點便準時展開扎實訓練。

她指出，但學校游泳隊需要額外經費支持，專業器材如浮板、蛙鞋、泳鏡等損耗率極高；且隊內約有2成至2成5的學生來自弱勢或單親家庭，長期的裝備更新與外出比賽差旅費，對這些家庭而言是沈重的負擔，她感謝扶輪3521地區五分區的社友們慷慨解囊，由6社聯手啟動這次計畫，不僅是物資和經費的挹注，更是對基層選手最溫暖的實質支持。

活動現場邀請「台灣最快男人」張嘉哲和「蛙王」隋宗霖2位體壇名將跨界傳承，張嘉哲分享「超越終點的無限賽局」，勉勵孩子具備韌性與長跑精神；隋宗霖則以頂尖運動員視角，提供體育班升學建議與專業訓練心法，透過前輩的指引，點亮小選手的運動職涯，展現體壇代代相傳的堅韌精神。

秀山國小校長梁均紘表示，感謝張維倩議員的居中奔走與6大扶輪社的愛心支援，這場結合政界、社團與體育界的聯合盛事，不僅大幅改善了校隊的訓練環境，更讓孩子在接受幫助的同時學會感恩。

