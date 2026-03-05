為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高鐵迎接10億次旅客！ 3/5~3/14連續10天TGo點數10倍送

    2026/03/05 15:01 記者吳亮儀／台北報導
    台灣高鐵將迎10億次旅客。（記者吳亮儀攝）

    台灣高鐵將迎10億次旅客。（記者吳亮儀攝）

    世界經典棒球賽WBC預賽今天（5日）開打！台灣高鐵公司宣布，迎接WBC預賽期間，高鐵累計旅運將突破10億人次大關，特別祭出「連續10天點數10倍送」史上最強優惠。

    台灣高鐵公司宣布，凡活動期間搭乘高鐵的TGo會員，都將獲得10倍點數大放送。以北高單程、標準車廂成人票價1490元為例，旅客原可獲得74點高鐵TGo點數，在3月5日到3月14日「連續10天點數10倍送」活動期間，將可一舉獲得740點，折合現金約148元，相當於車票約九折優惠。詳情可見高鐵公司官方網站

    台灣高鐵自2007年通車營運以來，旅量持續成長，日均運量從4.3萬人次（2007年）一路攀升到22.5萬人次（2025年），不僅成長逾5倍，2025年全年運量更一舉突破8千萬人次（8207.1萬人）大關。

    台灣高鐵公司表示，2025年12月，高鐵寫下單月總旅運最高紀錄，全月達740.7萬人次；趨勢延續至今，2026年2月平均每日旅運24.1萬人次，再度刷新單月日均新高。

    因應旅運成長，台灣高鐵已採購12組N700ST新世代列車，預計今年8月起陸續抵台、2027年起依序上線、服務旅客，未來可望提升尖峰時段運達25%。

    高鐵公司宣布3/5~3/14連續10天TGo點數10倍送。（高鐵公司提供）

    高鐵公司宣布3/5~3/14連續10天TGo點數10倍送。（高鐵公司提供）

