    首頁 > 生活

    台南站圓環大改造 32條公車路線7日起新臨時站位

    2026/03/05 14:58 記者洪瑞琴／台南報導
    配合施工，原圓環側南、北公車站營運至明（6日）末班車，7日首班車起移新臨時站位。（記者洪瑞琴攝）

    配合施工，原圓環側南、北公車站營運至明（6日）末班車，7日首班車起移新臨時站位。（記者洪瑞琴攝）

    配合台南火車站前圓環改造第2階段施工，原圓環側南、北公車站營運至明（6日）末班車，3月7日首班車起，32條公車路線將改停成功路與中山路4個臨時站位，民眾要留意站牌資訊，避免搭錯車。

    交通局長王銘德表示，成功路A/B、中山路C/D等4個臨時站位依方向與行車動線合理分配，確保原行駛路線影響最小，並同方向路線可於同站候車。

    成功路A（郵局前）：綠幹線、綠12、橘3、橘11、紅1～紅4、0左線及高雄客運239、8046、8050等路線，往台南轉運站或高雄方向。

    成功路B（台南大飯店前）：綠幹線、綠12、綠17、橘支線、紅支線及市區公車0右、5、19、21路線，往新化、玉井及北區、永康。

    中山路C（全家便利商店前）：藍幹線、紅幹線、101、6、11、18、2、14、台灣好行98、3、7、10路線，往中西區、安平、南區。

    中山路D（標準檢驗局旁）：藍幹線、紅幹線、9、11、18、101、2、3、6路線，往安南、佳里、永康、東區、仁德、歸仁、關廟。

    另有6條路線因應行車動線調整改道，部分站位取消或增停。公運處長劉佳峰提醒，現場已有動線指引與工作人員引導，請民眾務必注意站牌資訊，避免「錯搭」影響行程。

    南市交通局於台南火車站前設置醒目的公車站位指示牌。（記者洪瑞琴攝）

    南市交通局於台南火車站前設置醒目的公車站位指示牌。（記者洪瑞琴攝）

    台南站前圓環改造工程已啟動。（記者洪瑞琴攝）

    台南站前圓環改造工程已啟動。（記者洪瑞琴攝）

