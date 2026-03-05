交通違規「矯正防制班」3/31上路 1年違規3次強制上3小時矯正講習

汽車駕駛人於1年內記違規點數達6點，申請自費參加道路交通安全講習扣扺點數，從今年7月1日起開放網路線上預約。（資料照）

交通部今天（5日）預告「道路交通安全講習辦法第4條修正草案」，明列11項交通違規樣態如闖紅燈等，一般駕駛人每達3次、駕駛營業大型車者每達2次者，將強制上3小時矯正防制班講習。

11項交通違規樣態包括行近鐵路平交道，不將時速減至15公里以下；行近未設行車管制號誌之行人穿越道，不減速慢行；行經設有彎道、坡路、狹路、狹橋或隧道標誌之路段或道路施工路段，不減速慢行；行經設有學校、醫院標誌之路段，不減速慢行；未依標誌、標線、號誌指示減速慢行；行經泥濘或積水道路，不減速慢行，致污濕他人身體、衣物；因雨、霧視線不清或道路上臨時發生障礙，不減速慢行。

另外，其它違規樣態還有支線道車不讓幹線道車先行；少線道車不讓多線道車先行；車道數相同時，左方車不讓右方車先行；行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈。這項修正案預告期為期7天，後續將依法制作業程序，預計在今年3月底前完成修正發布。

交通部說明，這是因應去年10月發布的「駕照管理3策略」中的「回訓制度」一環。未來駕駛的累犯違規次數達到法定數量時，要去參加道路交通安全講習課程新增的「矯正防制班」。

