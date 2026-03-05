為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    交通違規「矯正防制班」3/31上路 1年違規3次強制上3小時矯正講習

    2026/03/05 14:52 記者吳亮儀／台北報導
    汽車駕駛人於1年內記違規點數達6點，申請自費參加道路交通安全講習扣扺點數，從今年7月1日起開放網路線上預約。（資料照）

    汽車駕駛人於1年內記違規點數達6點，申請自費參加道路交通安全講習扣扺點數，從今年7月1日起開放網路線上預約。（資料照）

    交通部今天（5日）預告「道路交通安全講習辦法第4條修正草案」，明列11項交通違規樣態如闖紅燈等，一般駕駛人每達3次、駕駛營業大型車者每達2次者，將強制上3小時矯正防制班講習。

    11項交通違規樣態包括行近鐵路平交道，不將時速減至15公里以下；行近未設行車管制號誌之行人穿越道，不減速慢行；行經設有彎道、坡路、狹路、狹橋或隧道標誌之路段或道路施工路段，不減速慢行；行經設有學校、醫院標誌之路段，不減速慢行；未依標誌、標線、號誌指示減速慢行；行經泥濘或積水道路，不減速慢行，致污濕他人身體、衣物；因雨、霧視線不清或道路上臨時發生障礙，不減速慢行。

    另外，其它違規樣態還有支線道車不讓幹線道車先行；少線道車不讓多線道車先行；車道數相同時，左方車不讓右方車先行；行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈。這項修正案預告期為期7天，後續將依法制作業程序，預計在今年3月底前完成修正發布。

    交通部說明，這是因應去年10月發布的「駕照管理3策略」中的「回訓制度」一環。未來駕駛的累犯違規次數達到法定數量時，要去參加道路交通安全講習課程新增的「矯正防制班」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播