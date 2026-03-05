路障還是保障？ 三峽佳興路防撞桿直插機車停等區

新北市三峽區佳興路往土城方向增設防撞桿引發安全爭議。（吳昇翰提供）

新北市三峽區佳興路往土城方向道路右側日前增設一整排防撞桿，導致原本就不寬的車道更顯狹窄，甚至直接插在機車停等區，民眾指出，由於該處大型車輛往來頻繁且路口混合車流眾多，防撞桿讓許多機車騎士感到極度危險與不便，引發民眾強烈抱怨，但交通單位指出，設置防撞桿用意就是在保護行人，提醒騎士注意，正反意見引發爭議。

新北市議員參選人吳昇翰指出，三峽臉書社團「我是三峽人 iSanxia」4日有民眾貼文指出，佳興、龍埔路口附近突然多了一排防撞桿，由於該路段本來車流量就大，且直行與左轉車時常併行，防撞桿使右側空間被擋死，只要前方有左轉車待轉，後方直行車便完全無法通過，極易導致車流整排回堵。更有網友留言直指「超危險的！早上才看到一輛機車急煞靠左，差點撞到前車、直接鎖在路上連標線都沒改，真危險、大車那麼多，拿機車騎士的命開玩笑」。

請繼續往下閱讀...

吳昇翰5日前往佳興路現場查看狀況，發現該路段右側增設防撞桿，防撞桿甚至直插在機車停等區上，標誌標線未一併更新，施工方式令人摸不著頭緒，防撞桿不僅大幅限縮機車的行駛動線，特別是佳興路連接往來土城、樹林的要道，尖峰時段車輛極多，防撞桿導致交通容易陷入癱瘓回堵，更因多數騎士並不知道有此新建設施，行經該處若因閃避或急煞，極容易造成追撞或撞上防撞桿的危險。

他認為新北市府必須針對該路段的防撞桿設置進行全面性檢討，強調道路設施的增設應該以「用路人安全」為最高原則，而非盲目設置卻缺乏配套調整，反而成為道路上的路障，呼籲市府應立即改善確保交通流暢與保護機車族、行人安全，切莫等到發生無法挽回的憾事才亡羊補牢。

新北市三峽區佳興路往土城方向增設防撞桿引發安全爭議。（吳昇翰提供）

新北市三峽區佳興路往土城方向增設防撞桿引發安全爭議。（記者翁聿煌翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法