女性吸菸率升至4.2％ 恐不孕、增乳癌風險

3月8日國際婦女節將至，國民健康署提醒女性遠離菸品。根據最新「國人吸菸行為調查」顯示，女性吸菸率由2017年的2.3％上升至2024年的4.2％。國民健康署菸害防制組簡任技正陳麗娟表示，吸菸不僅會加速老化，還可能影響女性生育功能，增加不孕、乳癌及子宮頸癌等健康風險，呼籲女性為自己健康，拒絕菸品。

陳麗娟指出，菸品中的尼古丁及多種有害物質會影響女性荷爾蒙分泌與卵巢功能，可能導致卵子生成減少、雌激素下降，進而影響生育能力，使女性較容易出現不孕問題，也可能提早進入更年期，增加骨折發生的機率。此外，研究也顯示，吸菸與乳癌及子宮頸癌等癌症風險上升有關。

近年電子煙也逐漸吸引年輕族群使用。調查顯示，2024年電子煙使用原因以「好奇」占46.3％最多，其次為「受朋友影響」占14.8％。陳麗娟表示，電子煙外型設計及多樣化口味容易吸引年輕女性嘗試，但多數電子煙含有尼古丁，不僅可能造成成癮，也可能導致肺部傷害並影響大腦發展，對健康造成潛在危害。

此外，女性在家庭環境中暴露於二手菸的情形也相對較高。國民健康署統計，2024年我國家庭二手菸暴露率為35.6％，其中女性更高達38.8％。陳麗娟指出，孕婦若長期暴露於二手菸環境，可能導致嬰兒出生體重較低，也可能影響嬰兒大腦發育與呼吸調節功能，甚至增加嬰兒猝死風險。

國民健康署提醒，二手菸已被International Agency for Research on Cancer（IARC）列為第一級致癌物，即使開窗通風也難以完全消除，而殘留在衣物、家具與室內環境中的「三手菸」，仍可能持續造成健康危害。

陳麗娟表示，為協助民眾戒菸，國民健康署提供多元戒菸服務，全台近3000家合約醫事機構，包括醫院、診所、衛生所及藥局，皆可提供專業戒菸協助。民眾也可撥打免費戒菸諮詢專線0800-63-63-63，或透過LINE（ID：@tsh0800636363）尋求專業諮詢，由專業人員協助制定個人化戒菸計畫。

國健署長沈靜芬呼籲，婦女節不妨以「拒菸」，作為守護自己與家人健康的開始。

