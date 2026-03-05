三義鯉魚潭一橋不符防洪標準改建 估2028年5月完工

三義鯉魚潭一橋不符防洪標準將改建，估2028年5月整體完工。（記者蔡政珉攝）

位處苗51鄉道、苗栗縣三義鄉鯉魚潭村重要聯外橋樑鯉魚潭一橋，因目前橋樑高度已不符合百年防洪標準，經經濟部水利署盤點後，認為面對目前極端氣候容易出現猛烈雨勢，加上鯉魚潭一橋位於鯉魚潭水庫集水區，遇到水患將影響民眾通行安全，補助改建，苗縣府自籌3700餘萬、總經費1.5餘億，今日動土，估計2028年5月整體完工。

苗栗縣政府交通工務處表示，鯉魚潭一橋緊鄰著名的鐵路鯉魚潭拱橋旁，是村落對外的重要聯絡通道，但既有橋梁結構老舊、迄今已逾65年，且車道路幅狹小，橋梁安全存在疑慮，由縣府辦理「鯉魚潭一橋改建工程」。此外，經濟部水利署第三河川分署洽請縣府代辦「景山溪龍門鯉魚段改善工程」。

請繼續往下閱讀...

苗縣府交工處指出，工程為原址重建，既有長35公尺的三跨混凝土橋將改建為總長55公尺的二跨鋼板梁橋，橋面路寬由4.6公尺車道拓寬為7.5公尺的雙向車道，將老舊混凝土橋改建為鋼板梁橋可提升橋梁耐震係數與承載能力，優化結構韌性，延長使用年限。

縣府交工處也說，橋面拓寬後，將為雙向車道，可解決長久以來單線會車的交通瓶頸問題，保障鄉親回家交通安全性。另外，代辦護岸工程則於鯉魚潭一橋下游左岸設140公尺護岸，上游右岸設40公尺、左岸設90公尺護岸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法