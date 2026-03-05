為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「冥燈」小商人WBC重押澳洲！「反指標」失靈 驚人收益曝光

    2026/03/05 15:00 即時新聞／綜合報導
    網紅小商人昨日在社群曬出下注單，可見他押注澳洲獨贏，下注金額達10萬。（圖擷取自小商人Threads）

    網紅小商人昨日在社群曬出下注單，可見他押注澳洲獨贏，下注金額達10萬。（圖擷取自小商人Threads）

    2026 WBC世界棒球經典賽台灣隊今（5）日首戰澳洲，終場結束以0比3落敗。被網友開玩笑稱為「冥燈」、「反指標」的網紅小商人，昨日在社群曬出下注單，可見他押注澳洲獨贏，下注金額達10萬。他還發出祭品文，表示若台灣能贏澳洲，他要發送100碗虱目魚粥，澳洲每個失誤再多發100碗。

    小商人時常在社群曬出在各大運動賽事投注的注單，但最後結果與他預測相反的案例屢見不鮮，他也被網友戲稱為「冥燈」、「反指標」。昨日小商人在Threads上發文表示他偏「不信邪」，就是要秀單，並發出祭品文，希望澳洲「守備煮粥，亂成一鍋粥。」並表示：「要馬我輸10萬+發粥，要馬贏10萬+省下來。」

    不少網友昨日喊開心地留言表示：「唯一支持賭海冥燈」、「超級反指標出手了」、「要發財趁現在啊」、「快反著做」、「恭喜台灣」、「台灣穩了」；還有網友立刻表示要下注台灣贏，甚至貼出自己的注單。

    根據注單顯示，在今日澳洲擊敗台灣後，小商人可獲得18萬7000多元返還，賺了快10萬元。他也發文表示，這次看到澳洲教練受訪時說「很了解台灣這支隊伍」，就知道對方有下足情蒐。今日比賽投手投一輪就換，慢不打、怪不打，完全不給機會抓投手弱點；守備也沒煮粥。最後他也向時常開他玩笑的網友喊話：「建議愛國球迷還是看緊荷包比較重要，我好歹大賽型玩家，平常季賽嘻嘻哈哈真以為我反指標。」

    在 Threads 查看

