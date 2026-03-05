要不要帶暈船藥？港務公司：查看藍色公路布馬航線資訊網

台灣港務公司啟用「藍色公路布馬航線資訊網」。（台灣港務公司提供）

為了讓往返澎湖馬公港及嘉義布袋港的旅客，掌握海氣象變化，台灣港務公司已啟用「藍色公路布馬航線資訊網」，即時提醒旅客當日海況是否平穩、是否需備妥暈船藥，或提供防風防曬的穿著建議。

台灣港務公司表示，布袋往返馬公航線每年4月至9月為營運期，但10月到隔年3月容易受東北季風影響而停航，為了讓旅客掌握海氣象變化，港務公司規劃「藍色公路布馬航線資訊網」，引用氣象署海氣象資料，納入航線沿線浮標的即時觀測與預報數據，並同步提供布袋及馬公兩港區的即時天氣資訊。

港務公司強調，資訊網系統採高頻率更新資料，確保海氣象觀測數據與氣象署同步，另採用簡潔直觀的視覺化介面設計，將複雜的海氣象數據轉化為旅客易讀、易懂的乘船指南。

系統除每日更新布袋港與馬公港去回程航班資訊，更結合即時海氣象提供智慧化旅途建議，例如主動提醒旅客當日海況是否平穩、是否需備妥暈船藥，或提供防風防曬的穿著建議。

港務公司指出，若遇海象惡劣或港口管制等特殊情形，系統將第一時間發布預警，協助旅客及早調整行程以避免現場空等，將持續強化科技應用，提升旅運便利，降低環境變數對行程的干擾。

