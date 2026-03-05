為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    兒童節去哪玩？屏東「包圍縣府孩子作主」4/3~4/4登場

    2026/03/05 13:23 記者羅欣貞／屏東報導
    屏縣去年首屆「包圍縣府孩子作主」活動，受到熱烈歡迎。（資料照，記者羅欣貞攝）

    屏縣去年首屆「包圍縣府孩子作主」活動，受到熱烈歡迎。（資料照，記者羅欣貞攝）

    屏東「包圍縣府孩子作主」活動去年首辦即造成轟動，1天就超過上萬人參加，第二屆「包圍縣府孩子作主」將擴大規模為2天，於4月3日、4日在屏東縣政府登場，屏東縣長周春米發出6.5萬份邀請卡，將透過學校、幼兒園、保母系統及托嬰中心發送至全縣學齡前至國小六年級的孩子手中，近日他們就會陸續收到這份專屬邀請，縣府歡迎爸爸媽媽帶著孩子一起來玩。

    屏東「包圍縣府孩子作主」活動去年首辦即造成轟動，今年更擴大規模及設計，就連邀請卡也別出心裁，不是發給來賓或大人，而是發給12歲以下的孩童。「兒童節的主題就是孩子！」屏東縣府社會處表示，因為「包圍縣府」是一場以孩子為核心的活動，這份邀請函是專給未來主人翁的，也展現縣府對兒童的重視。

    邀請卡的設計呼應活動「紙箱創作」主題，以紙箱意象為造型，延續活動視覺概念，充滿遊戲感與想像力，內文則以溫暖且易於理解的語句告訴孩子「聽說這個兒童節縣政府要變身了，我們要把縣政府前馬路變成大畫布、舉辦紙箱派對、用不同形狀的紙箱堆出屏東未來的樣子，最重要的是，這一天，由你作主。」

    周春米也錄製一段影片熱情邀請，化身孩子王發出召集令：「呼叫！呼叫！屏東的孩子請注意！我是你們的隊友，小米縣長！現在，小米縣長正式邀請所有屏東的孩子，4月3日到4月4日一起來縣政府，參加屬於大家的紙箱派對」。

    社會處表示，今年兒童節，屏東縣政府把邀請卡寄給孩子，也把城市的舞台交給孩子，4月3日及4日縣政府將變成孩子的遊樂園，請爸爸媽媽帶著孩子一起來創造不一樣的童年歡樂。

    屏東縣長周春米發出邀請卡歡迎全縣小朋友參加包圍縣府活動。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東縣長周春米發出邀請卡歡迎全縣小朋友參加包圍縣府活動。（圖由屏東縣政府提供）

    縣府以貼近孩子語彙的方式設計專屬邀請卡。（圖由屏東縣政府提供）

    縣府以貼近孩子語彙的方式設計專屬邀請卡。（圖由屏東縣政府提供）

    專屬邀請卡將發出6萬5,000份。（圖由屏東縣政府提供）

    專屬邀請卡將發出6萬5,000份。（圖由屏東縣政府提供）

    專屬邀請卡以貼近孩子語彙的方式設計。（圖由屏東縣政府提供）

    專屬邀請卡以貼近孩子語彙的方式設計。（圖由屏東縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播