兒童節去哪玩？屏東「包圍縣府孩子作主」4/3~4/4登場

屏縣去年首屆「包圍縣府孩子作主」活動，受到熱烈歡迎。（資料照，記者羅欣貞攝）

屏東「包圍縣府孩子作主」活動去年首辦即造成轟動，1天就超過上萬人參加，第二屆「包圍縣府孩子作主」將擴大規模為2天，於4月3日、4日在屏東縣政府登場，屏東縣長周春米發出6.5萬份邀請卡，將透過學校、幼兒園、保母系統及托嬰中心發送至全縣學齡前至國小六年級的孩子手中，近日他們就會陸續收到這份專屬邀請，縣府歡迎爸爸媽媽帶著孩子一起來玩。

屏東「包圍縣府孩子作主」活動去年首辦即造成轟動，今年更擴大規模及設計，就連邀請卡也別出心裁，不是發給來賓或大人，而是發給12歲以下的孩童。「兒童節的主題就是孩子！」屏東縣府社會處表示，因為「包圍縣府」是一場以孩子為核心的活動，這份邀請函是專給未來主人翁的，也展現縣府對兒童的重視。

邀請卡的設計呼應活動「紙箱創作」主題，以紙箱意象為造型，延續活動視覺概念，充滿遊戲感與想像力，內文則以溫暖且易於理解的語句告訴孩子「聽說這個兒童節縣政府要變身了，我們要把縣政府前馬路變成大畫布、舉辦紙箱派對、用不同形狀的紙箱堆出屏東未來的樣子，最重要的是，這一天，由你作主。」

周春米也錄製一段影片熱情邀請，化身孩子王發出召集令：「呼叫！呼叫！屏東的孩子請注意！我是你們的隊友，小米縣長！現在，小米縣長正式邀請所有屏東的孩子，4月3日到4月4日一起來縣政府，參加屬於大家的紙箱派對」。

社會處表示，今年兒童節，屏東縣政府把邀請卡寄給孩子，也把城市的舞台交給孩子，4月3日及4日縣政府將變成孩子的遊樂園，請爸爸媽媽帶著孩子一起來創造不一樣的童年歡樂。

屏東縣長周春米發出邀請卡歡迎全縣小朋友參加包圍縣府活動。（圖由屏東縣政府提供）

縣府以貼近孩子語彙的方式設計專屬邀請卡。（圖由屏東縣政府提供）

專屬邀請卡將發出6萬5,000份。（圖由屏東縣政府提供）

專屬邀請卡以貼近孩子語彙的方式設計。（圖由屏東縣政府提供）

