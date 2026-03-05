澎湖元宵另類排隊奇景 赫然出現在文化局圖書館

澎湖縣政府文化局圖書館前，出現大排長龍奇景。（記者劉禹慶攝）

澎湖元宵節另類排隊奇景，赫然出現在澎湖縣政府文化局圖書館外，原來是由澎湖縣文化局與交通部觀光署澎湖國家風景區管理處、旅遊處及工商發展投資策進會合作推出「超級龜龜-玩澎湖．元宵集章摸彩」活動，民眾持集滿7間廟宇印章，前往澎湖縣文化局換取獎品，並投入摸彩箱，將於明天抽獎。

今年特別超級龜龜集章摸彩活動擴大舉辦，特別呼應澎湖國際海上花火節《七龍珠Z》主題，定名為「超級龜龜」，自3月3至5日共3天尋找龜龜集章，走訪馬公、湖西、白沙、西嶼共36間參與宮廟，集滿7個不同廟宇的戳章，就能兌換限量紀念品、投遞摸彩聯。

由於限量紀念品僅分3月4至5日兌換，同時限量3000份紀念品，每人憑身分證僅能領取1次，最後投遞時間至今天晚間8點止，必須將摸彩聯投入澎湖縣圖書館2樓摸彩箱，因此民眾大排長龍，讓外界驚訝超級龜龜集章摸彩的魅力。

所有摸彩券將在3月6日中午12時，在澎湖縣政府FB粉絲專頁摸彩直播，中獎後請於3月31日前至文化局總務辦公室兌獎，週六、日及國定假日不開放。

超級龜龜元宵集章樂，兌換紀念品以澎管處公仔最受歡迎。（記者劉禹慶攝）

