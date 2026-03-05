為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    宜蘭太平山局部休園 改推搭公車到鳩之澤森林溫泉小旅行

    2026/03/05 13:10 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭太平山局部休園期間，改推搭公車鳩之澤森林溫泉小旅行，圖為鳩之澤露天溫泉SPA。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    宜蘭太平山局部休園期間，改推搭公車鳩之澤森林溫泉小旅行，圖為鳩之澤露天溫泉SPA。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    宜蘭縣太平山國家森林遊樂區辦理宜專一線7公里處災後復建工程，即日起到4月30日局部休園，國光客運太平山專車僅開到鳩之澤溫泉區，停留時間延長為6小時，林保署宜蘭分署歡迎大家搭公車到鳩之澤，體驗森林溫泉小旅行。

    太平山遊樂區宜專一線7公里處施工封路期間，園區只開放到鳩之澤，國光客運專車行駛終點同步改為鳩之澤，停留時間從原本的1小時延長為6小時，遊客搭公車就能從宜蘭、羅東直達鳩之澤。

    林保署宜蘭分署森林育樂科長林志雄今天（5日）指出，國光客運太平山專車每天1班車次，上午7點40分從宜蘭轉運站發車，8點在羅東轉運站，過去全區開園時，進入太平山遊樂區便直接開上太平山莊，返程途中才在鳩之澤停留1小時，局部休園期間，上午9點半抵達鳩之澤，下午4點10分返程。

    鳩之澤目前開放設施有鳩之澤步道、溫泉煮蛋槽、販賣部、露天溫泉SPA、男女裸湯，家庭湯屋、餐廳仍在整修，另在增設電車充電格、免費泡腳池、客房，完工後再對外開放。

    太平山遊樂區局部休園的入園門票及停車費均打5折，在鳩之澤消費滿200元可參加抽獎，獎品有檜木蛋、蹦蹦車模型組等文創商品，1天限量50份，送完為止。

    鳩之澤自然步道景色怡人。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    鳩之澤自然步道景色怡人。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    鳩之澤的溫泉煮蛋槽。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    鳩之澤的溫泉煮蛋槽。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    國光客運太平山專車每天1班車次，太平山局部休園期間僅行駛到鳩之澤。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    國光客運太平山專車每天1班車次，太平山局部休園期間僅行駛到鳩之澤。（圖由林保署宜蘭分署提供）

