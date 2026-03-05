植樹節贈樹苗 林業署新竹分署送出1200株

林業與自然保育署新竹分署今天辦捐發票送1200株原生種樹苗活動，吸引不少民眾排隊響應。（記者洪美秀攝）

時序進入3月植樹月，林業及自然保育署新竹分署今天在多處舉辦植樹節贈苗活動。今年以「原地扎根，韌性森活」為核心精神，致力構築「生態韌性」城市，今天在新竹分署辦公室前送出1200棵鳳凰山茶、田代氏石斑木、桃金孃及野牡丹等台灣原生種樹苗，民眾參與情況踴躍，一起捐發票換樹苗做公益，一舉數得。

新竹分署表示，植樹如同在土地上編織一張綠色的網。新竹分署串聯桃竹苗海岸、平原至淺山的五大保育軸帶，營造強健的海岸複層林，守護石虎、霜毛蝠、槲櫟等受脅物種的棲息地，並透過生態跳島縫合破碎的藍綠網絡，更聯合烏來、三峽、大溪、竹東及大湖工作站，邀鄉親將台灣原生植物帶回日常。並藉由植樹節，點點綠植在城市家園，與土地共生、共榮，共同織就一座生機盎然的韌性城市。

請繼續往下閱讀...

新竹分署今年植樹月（3月1日至3月30日期間）也結合各縣市政府、社區部落及公司團體合作辦理25場次以上的植樹贈苗活動，總贈苗數量逾2萬棵，轄內內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山國家森林遊樂區也有入園贈苗活動喔！請民眾把握機會，一起種下樹苗，展現綠色韌性城市。

林業與自然保育署新竹分署今天辦捐發票送1200株原生種樹苗活動，吸引不少民眾排隊響應。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法