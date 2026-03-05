年後轉職別錯過！屏縣3/7聯合徵才 職缺逾800個、高薪上看10萬

「2026馬上有薪」現場徵才活動3月7日登場，縣府歡迎有求職、轉職需求的民眾踴躍參與。（圖由屏東縣政府提供）

因應農曆春節後轉職潮及各產業持續擴大徵才需求，為協助民眾與企業迅速媒合，屏東縣政府將於本週六（7日）上午10時至12時20分，在屏東公園九重葛花架下舉辦「2026馬上有薪」現場徵才活動，邀集超過40家優質廠商設攤徵才，釋出超過800個工作機會，縣府歡迎有求職、轉職需求的民眾踴躍參與。

屏東縣府表示，隨著台積電供應鏈專區進駐屏東，相關協力廠商陸續展開建廠與人力布局，本次特別邀請台積電優良營建供應商參與本次徵才活動；此外，義大醫院屏東分院即將進駐營運，目前正擴大招募各類醫事人員，也將於現場提供就業機會，協助求職民眾開啟嶄新的一年職涯旅程。活動對象涵蓋社會新鮮人、中高齡者、二度就業者及轉職民眾，機會多元、選擇豐富。

勞動暨青年發展處長李雨蓁表示，本次徵才活動除邀請義大醫院屏東分院、聯夏食品、強匠冷凍食品、愛貓一生、台灣先進捷通、金利食安、燁輝企業、燁興企業、宏利汽車、統一超商、屏東太平洋百貨，以及墾丁凱撒大飯店、夏都、H會館等南台灣具規模的知名企業參與，提供求職者多元就業選擇。

營建業部分邀請台積電協力廠商達欣工程、互助營造、根基營造、麗明營造及大三億營造等5家廠商共同徵才，釋出技術主管、品管／安衛／勞安工程師、機電工程師、現場技術員等職缺，部分職務薪資上看月薪10萬元。整體職缺涵蓋企劃、研發、品保、社工、放射師、護理師、工程師、技術員、會計、採購、人資、廠務、駕駛員、作業員、照服員、健身教練等多元職類，平均薪資達每月3萬5700元以上。

李雨蓁指出，縣府持續推動產業發展與人才培育並進，由勞青處整合就業媒合、職涯培力及青年培養、留縣獎助等各項就業服務措施，全面強化就業支持系統，協助縣民穩定就業、青年安心留鄉發展。活動當日前100名到場求職民眾可獲早鳥好禮，現場並設勞動大學職業訓練成果展示，提供多元職訓資訊。

「馬上有薪」現場徵才活動釋出超過800個工作機會。（圖由屏東縣政府提供）

