那羅灣金盞花季起跑 僅週五到週日見客

新竹縣那羅灣休閒農業區的金盞花，今年為了便利小農維護花田和採收品質，只有週五起開放3天入場採花。（記者黃美珠攝）

新竹縣「那羅灣金盞花產業文化推廣暨山裏花見~那羅灣金盞花季」明起到4月30日，在尖石鄉那羅灣休閒農業區登場，首次在平日、週一到週四期間管制入園，僅在週五到週日開放3天以維護花況，還請舊雨新知特別留意賞花時間。

那羅灣休閒農業區表示，金盞花除具觀賞價值，且富含葉黃素跟多種營養成分。今年的花田約6分大，為維護花田品質，平日管制入園期間，小農可以充分維管花田並有效管控採收。週五、週六以及週日的早上9點到下午4點開放入園採花，每人酌收150元現場維管費外，也推出有「金盞花~山裏花見」套票，若憑青蛙石園區或露營場票券購買套票可享9折優惠，另憑套票票根到當地山樂林特色餐廳用餐可再打95折。

今年他們也跟桃園區農業改良場合作推動「金盞花浸漬油技術移轉」，透過加工技術有效保留金盞花的胡蘿蔔素與葉黃素，將廣泛應用於茶包、膳食產品以及甜點等產品，因此花季期間將展示多項在地業者研發，像是：金盞花特色餐點、絹印或金盞花複合茶包DIY、頭花製作、手工皂以及擴香石製作等成果。伴手禮也推出：金盞花複方茶包、純露、潤膚油、化妝水、浸泡油以及金盞花蛋捲等特色產品。

套配遊程則推薦青蛙石天空步道輕旅行園區，串聯山樂林特色餐廳、喜嵐田園、尤幹農場、雅葳農莊、李欣手工藝坊、雅外手工藝坊、豆豆龍導覽工作室，打造尖石那羅一日遊。

外型小巧清麗的金盞花，具有胡蘿蔔素、葉黃素等，被農民當作經濟作物寶貝呵護。（記者黃美珠攝）

一年一度的新竹縣尖石鄉那羅灣金盞花季，將從明天起登場，到4月30日為止。（記者黃美珠攝）

