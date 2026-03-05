職場必修課！新北勞動教育學院免費課程招生中

新北市開設免費勞動課程，進階班將解析常見實務議題。（新北市勞工局提供）

職場必修課來了！新北市「勞動教育學院」2026年第1期課程將自3月起陸續開課，包括「勞資會議代表研習班」及「勞動專題演講」2大熱門課程，邀請多位勞動法學專業人士授課，即日起開放事業單位及勞工報名。

新北市勞工局表示，「勞資會議代表研習班」專為事業單位勞資會議代表量身打造，課程規劃由淺入深，包含「初階班」，以勞動法令與制度說明為主，協助學員奠定知識基礎；「進階班」從勞資雙方立場切入，解析常見實務議題；「精進班」則透過情境演練與會議模擬，加強學員在勞資協商中的實務操作能力。

此外，本期「勞動專題演講」課程規劃4大重點，包括「職業安全衛生修正重點與職業災害案例解析」、「新修正勞工請假規則、請假程序及不同假別之工資給付」、「職場不法侵害之實務案例解析」及「性別平等工作法常見違法態樣—以新北市為例」等議題，邀請前台北市勞動局副局長張基煜、律師蔡晴羽、律師沈以軒，以及新北市勞工局副局長胡華泰等多位勞動法學專業人士，協助學員掌握最新勞動趨勢。

勞工局強調，課程全程免費，期盼透過階梯化學習，提升勞權知能、保障自身權益。即日起可至「新北勞動雲—勞動教育平台」線上報名，或洽詢（02）2298-3639分機110邱小姐。

新北市開設免費勞動教育課程，精進班著重訓練勞資協商的實務操作能力。（新北市勞工局提供）

