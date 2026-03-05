為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    從基礎到AI力！台南校長會議定新學期教育方向

    2026/03/05 12:38 記者洪瑞琴／台南報導
    台南校長會議今日在慈濟高中登場，強調教育方針重點媒體識讀與生活素養。（圖由台南市府提供）

    台南校長會議今日在慈濟高中登場，強調教育方針重點媒體識讀與生活素養。（圖由台南市府提供）

    南市114學年度第2學期校長會議今（5）日在慈濟高中舉行，全市各級學校校長齊聚一堂，台南市長黃偉哲出席宣布新學期教育重點，希望在校長專業領導下，打造兼具「品質與溫度」的學習環境。

    黃偉哲指出，面對數位科技快速發展，學生不僅要有扎實基礎能力，更要學會善用AI與數位工具。教育局開發的「魔鏡2.0」AI學習平台，將協助教師掌握學生學習狀況、進行差異化教學。全市學校也將落實「一校一科技主題」，發展機器人、Scratch程式積木、無人機等特色課程，培養學生科技應用能力。

    黃偉哲也強調媒體識讀與數位表達的重要性，鼓勵學生辨識訊息真偽、學習影片剪輯等技能，同時持續扎根生活英語素養，透過酷英網英語認證與國際交流拓展視野。

    此外，重視生活素養教育，包括「校園惜食行動」降低學生人均廚餘，並將微型電動二輪車安全知識納入國高中課程，提升校園安全與環境永續意識。

    教育局長鄭新輝表示，扎根學生基本學力是核心目標，結合美學創思力、問題解決力、智慧科技力與全球溝通力5大政策，讓每位孩子在課堂中持續進步，全面提升學習品質與未來競爭力。

