    生活

    照顧產業園區勞工 高雄市衛生局與園管局高屏分局簽署公衛MOU

    2026/03/05 12:24 記者許麗娟／高雄報導
    高雄市衛生局長黃志中（左）與經濟部產業園區管理局高屏分局長游淑惠代表簽署公衛合作MOU。（高雄市衛生局提供）

    高雄市衛生局長黃志中（左）與經濟部產業園區管理局高屏分局長游淑惠代表簽署公衛合作MOU。（高雄市衛生局提供）

    高雄科技產業園區逐漸成型，高雄市立民生醫院今天與經濟部產業園區管理局高屏分局簽署「公共衛生合作備忘錄（MOU）」，盼透過綿密的公衛防護網，照顧更多園區內廠商員工。

    高雄市衛生局攜手經濟部簽署MOU建構公衛服務網絡，將協助辦理成人健檢、癌症篩檢及擴大規模流感疫苗接種，降低職場傳染病與慢性病風險。更可派駐專業醫護團隊進駐廠區辦理健康講座，強化勞工自我健康管理意識。同時依園區需求提供醫師現場健康諮詢與職場環境評估，建構職業傷病診治與後送轉介網絡，並針對不同產業特性，提供勞工一般健檢、特殊健檢及高端精密健檢，精準掌握員工健康狀態。

    民生醫院院長黃豐締表示，公立醫院不僅肩負醫療照護責任，更承擔公共衛生推動使命，此次與高屏分局MOU的簽署，是將「前鎮經驗」轉化為「高雄模式」的重要里程碑。

    高屏分局長游淑惠指出，透過高雄市衛生局轄下市立醫院、區衛生所醫療體系將產業園區的員工的健康整合，並確保緊急醫療處置與轉診資源之暢通，使產業園區醫療照護體系也能夠更完整。

    高雄市市立醫院管理中心召集人許博欽表示，雙方的合作除了前端預防，亦確保提供即時有效的初步醫療處置及轉診協助。

    高雄市衛生局長黃志中強調，過往民生醫院駐點發揮「預防勝於治療」的專業優勢，讓園區內高密度勞工就近獲得完善的專業醫療關懷。

