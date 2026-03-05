「蕭壠香」明起3天遶境 隨香地圖GPS追金氏世界紀錄蜈蚣陣

台南佳里金唐殿「蕭壠香」5日請王，百足真人蜈蚣陣開館。（市府提供）

3年1科的台南佳里金唐殿蕭壠香科五朝王醮，今（5）日請王，百足真人蜈蚣陣開館，台南市長黃偉哲等各界人士出席。明起3天將展開遶境，民眾可透過隨香地圖GPS，即時掌握神轎及蜈蚣陣等陣頭位置，一同參與遶境或是提早規劃替代路線，避開可能擁擠路段。

蕭壠香為地方3年1度的重要宗教盛事，108節百足真人蜈蚣陣全長逾201公尺，獲金氏世界紀錄認證，108位孩童分別扮演36天罡、72地煞等星君神將，沿途分送平安糖，象徵天界星宿護佑人間、驅瘟除煞。

香科遶境路線涵蓋佳里區、西港區及七股區，預計將湧入大量隨香信眾與遊客，佳里警分局在遶境期間也將針對相關路線實施彈性交通管制。佳里警分局長謝承甫提醒，由於百足真人蜈蚣陣相當長，行經路口時管制時間較長，請駕駛人耐心等候，並遵循現場交管人員指揮。

蕭壠香重頭戲「送王」燒王船儀式，將於11日舉行，為3年1科平安醮典畫下圓滿句點。隨香地圖網址：https://gps.godroad.tw/?sid=E260303

市長黃偉哲（中）與立委陳亭妃、謝龍介（左3、2）均出席「蕭壠香」請王及百足真人蜈蚣陣開館儀式。（市府提供）

民眾可透過隨香地圖，掌握「蕭壠香」神轎及百足真人蜈蚣陣的遶境即時位置。（節取自隨香地圖）

