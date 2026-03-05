驚蟄逢天赦日 台電彰化宣誓除鳥害

台電彰化區營業處今舉辦驚蟄宣誓大會，處長王花蘭（左3）帶領員工與外包廠商宣誓守護電網、防鳥害停電。（台電彰化區提供）

今天（5日）是24節氣「驚蟄」，台電彰化區營業處上午舉辦宣誓大會，動員120名員工與外包廠商投入春季電網巡檢與維護。處長王花蘭表示，春天電纜線路容易受鳥害與樹木碰觸影響，區處已提前部署，加強線路巡檢、鳥巢摘除與樹木修剪，強化配電系統韌性，確保供電穩定。今年適逢台電成立80週年，她也提醒同仁「沒有安全就沒有專業」，務必落實各項作業安全。

「我將秉持專業、全力以赴，守護轄內供電穩定，全面落實縣內維護工作，確保各項工作平安。」王花蘭帶領120名台電員工與外包廠商宣誓並齊聲喊口號，她詢問大家是否有信心，在場人員齊聲回應「有！」現場氣勢十足。

請繼續往下閱讀...

王花蘭表示，驚蟄象徵春雷初響、萬物復甦，今年又恰逢第一個「天赦日」，民俗上被視為祈福、納吉與轉運的日子，因此選在這一天舉辦宣誓儀式，向外界宣示台電彰化區處面對大自然挑戰已做好準備，也祈願轄內供電穩定、同仁工作平安。

她指出，穩定供電不是口號，而是必須主動落實的行動。維護組、調度組及工務段等單位將加強動員人力與機具，針對容易受到鳥害或樹木碰觸的線路進行全面巡視與修剪，提前盤點可能的弱點，推動預防性維護。

王花蘭也提醒同仁務必落實安全規範，出車搶修與高空作業等各項SOP都必須確實執行，守護彰化萬家燈火，也守護每位同仁的安全。宣誓儀式結束後，工程車隊依序出發投入巡檢與維護作業，包含鳥巢摘除、樹木修剪等。

台電彰化區營業處動員百名人員與多輛工程車，投入春季電網巡檢與維護作業。（台電彰化區提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法