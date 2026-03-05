為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    驚蟄逢天赦日 台電彰化宣誓除鳥害

    2026/03/05 12:16 記者張聰秋／彰化報導
    台電彰化區營業處今舉辦驚蟄宣誓大會，處長王花蘭（左3）帶領員工與外包廠商宣誓守護電網、防鳥害停電。（台電彰化區提供）

    台電彰化區營業處今舉辦驚蟄宣誓大會，處長王花蘭（左3）帶領員工與外包廠商宣誓守護電網、防鳥害停電。（台電彰化區提供）

    今天（5日）是24節氣「驚蟄」，台電彰化區營業處上午舉辦宣誓大會，動員120名員工與外包廠商投入春季電網巡檢與維護。處長王花蘭表示，春天電纜線路容易受鳥害與樹木碰觸影響，區處已提前部署，加強線路巡檢、鳥巢摘除與樹木修剪，強化配電系統韌性，確保供電穩定。今年適逢台電成立80週年，她也提醒同仁「沒有安全就沒有專業」，務必落實各項作業安全。

    「我將秉持專業、全力以赴，守護轄內供電穩定，全面落實縣內維護工作，確保各項工作平安。」王花蘭帶領120名台電員工與外包廠商宣誓並齊聲喊口號，她詢問大家是否有信心，在場人員齊聲回應「有！」現場氣勢十足。

    王花蘭表示，驚蟄象徵春雷初響、萬物復甦，今年又恰逢第一個「天赦日」，民俗上被視為祈福、納吉與轉運的日子，因此選在這一天舉辦宣誓儀式，向外界宣示台電彰化區處面對大自然挑戰已做好準備，也祈願轄內供電穩定、同仁工作平安。

    她指出，穩定供電不是口號，而是必須主動落實的行動。維護組、調度組及工務段等單位將加強動員人力與機具，針對容易受到鳥害或樹木碰觸的線路進行全面巡視與修剪，提前盤點可能的弱點，推動預防性維護。

    王花蘭也提醒同仁務必落實安全規範，出車搶修與高空作業等各項SOP都必須確實執行，守護彰化萬家燈火，也守護每位同仁的安全。宣誓儀式結束後，工程車隊依序出發投入巡檢與維護作業，包含鳥巢摘除、樹木修剪等。

    台電彰化區營業處動員百名人員與多輛工程車，投入春季電網巡檢與維護作業。（台電彰化區提供）

    台電彰化區營業處動員百名人員與多輛工程車，投入春季電網巡檢與維護作業。（台電彰化區提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播