    首頁 > 生活

    2026經典賽台澳開打嘉縣轉播應援 球迷白天應援、夜晚逛燈會

    2026/03/05 12:14 記者王善嬿／嘉義報導
    楊姓球迷今穿球衣到嘉義縣參加戶外大型轉播，為台灣隊應援。（記者王善嬿攝）

    楊姓球迷今穿球衣到嘉義縣參加戶外大型轉播，為台灣隊應援。（記者王善嬿攝）

    2026世界棒球經典賽今開打，嘉義縣政府今起到8日在嘉義縣戀人公園前舉辦4場轉播，為台灣隊應援，許多球迷穿上球衣到場為台灣隊加油打氣，適逢2026台灣燈會舉行期間，安排白天看完球賽、晚上逛燈會賞燈。

    嘉義縣長翁章梁今換上「Team Taiwan」帽T，與中信兄弟 Passion Sisters人氣啦啦隊成員維尼等人，一起大喊「Go Victory」，集氣台灣隊拿下首勝。

    翁章梁表示，「2026世界棒球經典賽『經典之戰 光躍台灣』嘉義縣限定大型應援派對」，選在「2026台灣燈會」期間辦理，透過國際頂尖賽事與在地文化展演的強強聯手，形塑「白天熱血觀賽應援、夜間浪漫賞燈遊行」的完整旅遊體驗，希望藉此讓國際看見嘉義深厚的體育底蘊與文化創意。

    為了帶動應援氣氛，今活動現場由中信兄弟象啦啦隊成員、氣球達人進行定時演出，現場製作創意造型氣球發放給小朋友，讓親子家庭也能共襄盛舉。另外，每場賽事皆備有「特製版酒瓶加油棒」限量100份、「充氣加油棒」500份，供現場民眾免費領取，齊心敲響勝利節奏，每場賽事轉播期間還有幸運抽獎，每場抽出20件「限量應援法批」。

    縣府預告，3月7日晚間7點，將配合燈會舉辦「Team Taiwan」大型夜間遊行，活動時間約120至150分鐘，其中「為台灣加油」主題段落邀集專業啦啦隊、體育院校、基層棒球隊及多元運動團隊參與，並與3月8日上午11點的中韓大戰應援轉播相呼應，將活動氣氛推向最高峰。

    嘉義縣長翁章梁今天與中信兄弟啦啦隊成員，現場與球迷互動、炒熱應援氣氛。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣長翁章梁今天與中信兄弟啦啦隊成員，現場與球迷互動、炒熱應援氣氛。（記者王善嬿攝）

    中信兄弟啦啦隊成員維尼今在嘉義縣與球迷一起應援。（記者王善嬿攝）

    中信兄弟啦啦隊成員維尼今在嘉義縣與球迷一起應援。（記者王善嬿攝）

