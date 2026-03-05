新竹縣教師課後鐘點費本學期起調升20％ 約千人受惠

新竹縣教師的課後鐘點費從本學期起調升2成。（取自竹縣府官網）

繼教育部調增全國高中以下學校兼任及代課教師的鐘點費20%之後，新竹縣也宣布從本學期起，全面調升縣內國中老師課後輔導、以及高中以下學校的學生課後社團教師鐘點費，調幅也是20%，全縣因此受惠的老師約有1000名，每人、每年的課後鐘點費約增加2880元到1萬4400元不等。

縣府教育局長蔡淑貞說，經修正「新竹縣國民中學辦理課後輔導及寒暑假學藝活動實施要點」、「新竹縣縣立高級中等以下學校學生課後社團活動實施要點」相關的規範後，前述全縣高中以下教師的課後鐘點費調升政策，得以從本學期、2月23日開學日起正式實施。

畢竟許多教師在正規課表之外，仍盡心盡力投入課後輔導或做社團指導，陪著孩子們探索興趣或彌補學習上的落差，所以才作了前述調整，給在教育現場的他們實質「加薪」，算是縣府送給全縣教育夥伴的開學禮。

她說，教師的辛勞不分課內、課外，唯有提供與時俱進的待遇回饋，才能延攬更多優秀專業人才進入校園，強化教育現場的穩定與發展，讓新竹縣的學子在各領域都能卓越成長。

未來他們還會持續優化各項教育津貼與硬體資源配置，營造「老師安心教、學生開心學」的教育場域，期待在合理的待遇激勵下，能更厚植新竹縣的教育競爭力。#

