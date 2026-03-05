為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新竹縣教師課後鐘點費本學期起調升20％ 約千人受惠

    2026/03/05 11:54 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣教師的課後鐘點費從本學期起調升2成。（取自竹縣府官網）

    新竹縣教師的課後鐘點費從本學期起調升2成。（取自竹縣府官網）

    繼教育部調增全國高中以下學校兼任及代課教師的鐘點費20%之後，新竹縣也宣布從本學期起，全面調升縣內國中老師課後輔導、以及高中以下學校的學生課後社團教師鐘點費，調幅也是20%，全縣因此受惠的老師約有1000名，每人、每年的課後鐘點費約增加2880元到1萬4400元不等。

    縣府教育局長蔡淑貞說，經修正「新竹縣國民中學辦理課後輔導及寒暑假學藝活動實施要點」、「新竹縣縣立高級中等以下學校學生課後社團活動實施要點」相關的規範後，前述全縣高中以下教師的課後鐘點費調升政策，得以從本學期、2月23日開學日起正式實施。

    畢竟許多教師在正規課表之外，仍盡心盡力投入課後輔導或做社團指導，陪著孩子們探索興趣或彌補學習上的落差，所以才作了前述調整，給在教育現場的他們實質「加薪」，算是縣府送給全縣教育夥伴的開學禮。

    她說，教師的辛勞不分課內、課外，唯有提供與時俱進的待遇回饋，才能延攬更多優秀專業人才進入校園，強化教育現場的穩定與發展，讓新竹縣的學子在各領域都能卓越成長。

    未來他們還會持續優化各項教育津貼與硬體資源配置，營造「老師安心教、學生開心學」的教育場域，期待在合理的待遇激勵下，能更厚植新竹縣的教育競爭力。#

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播