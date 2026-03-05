為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    勞動節連假離島航線9.3萬張票3/9開賣！ 退票新制同步上線

    2026/03/05 11:48 記者黃宜靜／台北報導
    交通部民用航空局表示，此次勞動節連假起也將實施「退票費用分級制」，鼓勵旅客儘早確認行程。（民航局提供）

    交通部民用航空局表示，此次勞動節連假起也將實施「退票費用分級制」，鼓勵旅客儘早確認行程。（民航局提供）

    今年勞動節有3天連假，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1160架次，計9萬3165個座位數，並自3月9日（下週一）上午9時起開放訂位，另此次勞動節連假起也將實施「退票費用分級制」，鼓勵旅客儘早確認行程。

    今年勞動節假期自5月1日至3日有3天連假，民航局規劃，4月30日至5月4日為航空疏運期，共計5天，以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

    民航局表示，在各航線運能提供方面，澎湖航線624架次、4萬9738個座位數；金門航線404架次、3萬4412個座位數；馬祖航線132架次、9015個座位數，3離島航線共提供1160架次、9萬3165個座位數，已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

    民航局提醒旅客，此次勞動節連假，於尖峰時段4月30日至5月2日台灣出發往離島方向，以及5月2日至5月4日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，並實施「退票費用分級制」。

    民航局說明，旅客購買上述加註使用限制的機票，退票費用將依航班起飛日分為前7日以上、前1日至6日及當日航班起飛前等3階段，分別得酌收最高上限不得超過票面價10％、20％及30％，使有限空運資源獲得更有效利用。

    民航局提醒，若旅客因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。此外，勞動節假期適值台灣本島及外離島霧季，航班較容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規劃，並務必事先訂妥機位，搭機當日也應提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。

