    台南鹽續幸福音樂會最終場 玖壹壹、董事長樂團3/14搖滾登場

    2026/03/05 11:41 記者楊金城／台南報導
    玖壹壹、董事長樂團14日晚上重磅登場。（雲嘉南管理處提供）

    玖壹壹、董事長樂團14日晚上重磅登場。（雲嘉南管理處提供）

    3月春暖花開，雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦「鹽續幸福」音樂會，最終場14日晚上6點將在台南北門遊客中心舉辦「台式搖滾夜」，邀請玖壹壹、董事長樂團、陳孟賢、黃挺瑋、陳竟飛、魏嘉榆等人氣卡司輪番登場，要讓樂迷感受台式搖滾的熱情魅力。當天將有交管、免費接駁車。

    雲嘉南管理處處長徐振能表示，前4場「鹽續幸福」音樂會從台南七股鹽山、北門井仔腳鹽田、雲林口湖遊客中心到嘉義布袋高跟鞋教堂，主題包含白色聖誕節、送夕陽迎新、餐桌音樂會、民歌歲月與絢爛煙火秀，成功帶動雲嘉南濱海觀光人潮。

    最終場將首次在北門遊客中心舉辦大型音樂會，場地結合自然地景與濱海鹽鄉風情，同日下午更安排泡泡互動派對和魔術氣球等街頭藝人演出，和曬幸福市集，集結多家雲嘉南觀光圈名店，加碼民眾在單一攤位消費滿100，憑券至服務台即可參與搖獎一次，人人有獎，獎品有鹽山玻璃杯組、鹽續幸福風味鹽袋、紀念永續郵票及黑皮娃娃包等好禮。追蹤雲嘉南好好玩臉書粉絲專頁，即可現場領取「Rock應援螢光棒」，在官方臉書指定貼文留言區，拍下北門遊客中心留言「台式搖滾夜」即可獲得鹽續幸福泡澡鹽罐1份。

    3月14日下午2點至晚上10點將進行交通管制，下午4點至晚上10點在南鯤鯓代天府對面第二停車場及北門國小設有免費接駁車。

    來搖滾之夜，順遊北門水晶教堂。（雲嘉南管理處提供）

    來搖滾之夜，順遊北門水晶教堂。（雲嘉南管理處提供）

