老的退不了、新的進不來 全教產籲為教師退休新制過渡期解套

為因應少子化趨勢並化解財政困境，我國自2017年推動公職人員年金改革，其中，教師退休「85新制」明年將正式實施，但最後一年過渡期有部分教職員達今年退休指標，但因無法配合現行退休生效日而被迫「延後退休」；對此，全國教育產業總工會今（5）呼籲教育部協助處理，以特殊原因認定為其解套。

全國教育產業總工會理事長林蕙蓉說明，今年是教師退休85新制的最後一年過渡期，退休指標為年齡、年資總和84，不過，現行「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第21條規定下，教職員主要以每年2月1日、8月1日為退休生效日，卻會衍生出部分教師滿足過渡期退休指標、卻因生效日限制被迫延後退休、形成「制度性卡關」，呼籲主管機管提出救濟方案。

全教產副理事長林碩杰補充，上述「制度性卡關」的資深教師，也就是退休生效日落在8月初至12月底的這群人，因現行法規限制，比起公務人員年齡一到「每天都可以退休、每個月都可以退休」，這群人今年無法退休後，到了明年改用85制、後年適用86制、大後年適用87制，也就是被迫再晚2、3年才能退，既凸顯制度的僵化，也對資深教師不公平。

林碩杰直言，許多老師在學校服務日久、被校事會議逼得對教學失去熱情而選擇退休，如今卻因為制度變動而可能退休不成，基於此特殊情形，林呼籲在「公立學校教職員退休資遣撫卹條例施行細則」中增列特殊原因，也就是退休新制過渡期門檻，讓這群教師能夠及時解套、安心退休，對教育現場來講是比較健康的。

桃園市教育產業工會理事長吳明直言，現在的公教制度讓退休變成一個運氣。不只影響教師個人規劃，也改變了整個教育現場的人力結構，變成「老的退不了」，強調許多家長期待一個有活力、有熱血的教學現場，重申師資應持續更新，讓學校延續活力，不要被凍結。

