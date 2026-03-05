為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    水試所成功建立紅蓮燈人工繁殖育苗技術 拚國內自主量產

    2026/03/05 11:27 記者楊媛婷／台北報導
    紅蓮燈是水族市場的長銷熱門魚種。（水試所提供）

    「紅蓮燈」是國內非常受歡迎的水族箱觀賞魚，市面上的紅蓮燈都是仰賴進口，農業部水試所透過模擬該魚種生長的原生環境，成功建立人工繁殖與育苗量產技術，未來紅蓮燈可在國內自主量產。

    俗稱紅蓮燈的阿氏霓虹脂鯉是全球觀賞水族魚群長期的熱銷明星魚種，水試所助理研究員蕭玉晨表示，紅蓮燈原產於南美洲亞馬遜河流域，在市場上非常受歡迎，該魚種在美國的單月銷量高達200萬尾，台灣目前的供應來源仍然依賴野外採捕或東南亞人工繁殖，每年進口量超過百萬尾，因此團隊投入在地生產育苗，希望可自主生產並進口替代。

    蕭玉晨表示，團隊透過模擬該魚種的原生環境，在人工環境系統性調整光照、水溫、導電度與酸鹼值等環境因子，成功模擬自然環境變化以誘導繁殖行為，並透過精準的餌料投餵策略與營養管理，確保種魚體況良好，有效提升配對成功率、受精率與孵化率，人工繁殖可全年穩定進行。

    水試所表示，目前已完成紅蓮燈的系統性試驗，從繁殖環境建置、水質刺激、配對模式優化到育苗成長紀錄，成功整合具備產業應用價值的量產流程。未來將進一步推動技術移轉，協助國內業者擴大產能。

