竹東天穿日台灣客家山歌比賽逾千人報名 3/7熱鬧踩街比賽揭幕

第59屆竹東天穿日台灣客家山歌比賽，本週六（7日）起一連4天將在客家戲曲公園登場。

第59屆竹東天穿日台灣客家山歌比賽，本週六（7日）起一連4天將在客家戲曲公園盛大登場，今年合唱組加個人組總計1079人報名參加，10日各組決賽暨頒獎典禮，邀請到實力派客家歌手曾仲瑋、秀場天后澎澎、以及客家音樂創作大師游兆棋現場表演，歡迎全國喜愛客樂的民眾共襄盛舉。

竹東鎮長郭遠彰表示，竹東鎮享有「竹東山歌城」的封號，竹東天穿日山歌比賽自1965年開始舉辦，起初是在農民節舉行，1966年起改在農曆正月廿日的天穿日舉行，吸引全國山歌好手前來參加，參賽人數也逐年上升，近年來每年都超過1千人報名參賽。

比賽組別分為合唱比賽和個人比賽，個人比賽包括長壽組、山歌子組、老山歌組、平板組、小調組、少年組、男女對唱組、超級組，以及今年首度新增未滿12歲的兒童組，期鼓勵孩童學習母語，開拓客家歌謠領域。

郭遠彰說，今年合唱甲組和乙組共30隊報名，個人組9組共277人報名，合計1079人；其中，個人組以長壽組報名人數82人最多，兒童組則有18人，令人期待。評分標準：演唱技巧 45%、台風儀態 15%、音色咬字 20%、歌詞與歌曲詮釋 20%。

竹東鎮公所表示，客家山歌比賽本週六上午9點，將以「共下行街．天穿迎春」踩街比賽揭開序幕，共17支隊伍逾300人粉墨上街，10點30分開幕儀式。7日起到10日（星期二）共4天的比賽時間，7日為上午9點到下午5點的合唱組比賽，8到10日為上午8點30分起到下午5點的個人組初、複賽，10日晚上6點到8點半舉辦晚會暨頒獎典禮。10日各組決賽也將於「竹東山歌小旅行」臉書粉絲專頁直播，歡迎各界線上觀賽。

竹東天穿日台灣客家山歌比賽7日上午9點，將以「共下行街．天穿迎春」熱鬧的踩街比賽揭開序幕。

