本土企業冬季送暖助弱勢 社家署拚今年完成75歲獨居長者普查

張美美說，社家署現已啟動獨老普查，預計在2年內完成，今年預計優先完成75歲以上長者的普查。（記者林志怡攝）

今日迎來農曆節氣驚蟄，但近期仍有東北季風南下，為全台帶來明顯降溫，衛福部社家署攜手民間企業，在這個冬季完成約4.8萬件保暖裝備捐贈，希望幫助獨居長者、弱勢族群度過寒冬，目前也已啟動獨老普查，今年將優先了解75歲以上獨居長者的現況與需求。

社家署副署長張美美指出，台灣每年冬季的天氣都不太一樣，很難預估獨居長者、弱勢孩童與家庭的保暖衣物需求，所幸許多企業與團體都會進行親善公益活動，提供物資相關協助。

請繼續往下閱讀...

張美美說，今年元亨精紡也與衛福部合作，發起「2026冬日送暖計劃」，在1月底前將4萬7998件保暖裝備分送給全台19個縣市，提供給有需要的獨居長者與偏鄉兒少，且主要受贈區為新北市（8425件）、台中市（5975件）、高雄市（5664件）等需求量較高區域。

不過，隨著超高齡化社會來臨，獨老問題越來越嚴重，張美美表示，根據內政部戶籍資料，我國粗估有70萬名獨居長者，社家署現已啟動獨老普查，預計在2年內了解長者自立生活能力，並依需求導入社區照顧、長照3.0等資源，降低孤獨死的風險，且今年預計優先完成75歲以上長者的普查。

元亨精紡協理陳人豪則說，每年寒流來襲，都會對長者、孩童造成相當大的威脅，長者因心血管疾病倒下的新聞層出不窮，元亨精紡這次捐贈品項包括成人及兒童、嬰幼兒衣物，希望能像一雙溫暖的手，抱抱需要幫助的長者與孩童，協助他們度過寒冷的冬天。

此外，陳人豪提到，元亨精紡也持續開發涼感衣物與風扇背心等衣物，希望在接下來的夏季能夠幫助民眾抵抗高溫悶熱，目前也持續與地方政府討論，希望未來能以補助等方式提供給工作人員，改善勞工在夏季的工作條件。

今年元亨精紡也與衛福部合作，發起「2026冬日送暖計劃」，在1月底前將4萬7998件保暖裝備分送給全台19個縣市。（記者林志怡攝）

今年元亨精紡也與衛福部合作，發起「2026冬日送暖計劃」，在1月底前將4萬7998件保暖裝備分送給全台19個縣市。（記者林志怡攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法