    生活

    拒開花保命？疑颱風豪雨毀樹勢 員林八堡一圳黃花風鈴木花況慘

    2026/03/05 11:37 記者顏宏駿／彰化報導
    圖左是今年員林八堡一圳的花況，圖右是去年的花況。（記者顏宏駿攝及資料照）

    彰化員林市區八堡一圳，種植兩百多棵的黃花風鈴木，去年迎來了第一次的綻放，成為三月彰化最有人氣的賞花景點，但今年花況「零零落落」，與往年狂放盛開的景像大相逕庭。水利署彰化管理處不排除，黃花風鈴木受去年颱風和連續豪大雨影響，根系浸泡過久，樹勢衰弱，以致花況不好，近日將請樹木專家前來診斷。

    員林八堡一圳黃花風鈴木，去年首度綻放，因位於八堡一圳，流水加上盛開的黃花，讓人直呼太夢幻了，加上位於市區，每日吸大量遊客前來，假日附近交通為之堵塞。

    但今年花況「奇慘無比」，其它地方的黃花風鈴木近日已經盛開，但這裡卻稀稀落落，許多民眾前來賞花，都「敗興而歸」。

    負責管理的水利署彰化管理處已注意到此現象，不排除黃花風鈴木罹病。田尾一名樹木專家說，去年有多個颱風侵台，其中彰化連續下一個禮拜豪大雨，這些風鈴木種在水圳旁，不排除長期泡水，影響根系生長，樹株為了「保命」，而不開花或花苞數量大減。

    員林八堡一圳黃花風鈴木花況奇慘無比。（記者顏宏駿攝）

