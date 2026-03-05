性平三法修正將2年 婦團調查：近5成民眾認公司防治性騷消極

現代婦女基金會督導黃傳馨（左）和董事王如玄呼籲企業與政府必須更積極面對職場性騷防治。（記者楊媛婷攝）

隨性平三法修正上路將近2年，雖已加強職場性騷防治，現代婦女基金會今（5日）公布問卷調查，發現仍有近5成民眾認為公司防治性騷態度普通甚至偏消極，有6成民眾認為公司舉辦的性騷防治訓練沒有幫助，也指出公司處理性騷專業度不足。

現代婦女基金會今年初透過「職場性騷擾防治，員工有感嗎」問卷，調查民眾對公司防治性騷的措施是否有感，共回收232份問卷，填寫者超過7成為女性，約6成任職中小企業、4成任職大企業，現代婦女基金會督導黃傳馨表示，調查結果顯示，96%受訪者認同公司應該注重職場性騷防治，但46%的受訪者認為公司實際的作為偏普通與消極，雖然逾7成受訪者了解公司有申訴管道辦法，但公司在辦理實際性騷防治教育訓練時，卻往往僅安排20分鐘宣導，或者一次課程涵蓋過多主題等，因此仍有高達6成受訪者認為沒有幫助。

黃傳馨進一步指出，受訪者中有32.8%曾經遇到職場性騷，其中86.8%為女性，遭受職場性騷的受訪者中，1/4認為公司態度消極，實際向公司反映申訴者只有4成，其中的54.8%認為公司沒有妥善處理，包含調查程序有瑕疵、主管職業態度消極甚至包庇行為人等，或者是處理人員專業度有限，因此超過4成曾遭性騷的受訪者認為要提升公司主管與處理人員專業度，26%希望有公司以外專業人員協助面對程序。

黃傳馨表示，公司應該要讓教育訓練品質升級，實數應該要至少1小時，還有升級防治行動與主管處理人員專業度，還有升級外部資源等。

現代婦女基金會董事王如玄則認為，政府也應該要積極介入，包含應升級輔導積極度、調查主動度、更細緻公布相關統計數據，尤其針對重大新聞案件更應該主調調查並開罰，例如之前阡陌咖啡館負責人徐維隆長達13年在咖啡館洗手間偷拍員工與顧客，現在又準備換名開張，現代婦女基金會將在今天下午行文給北市社會局要求採取主動作為。

